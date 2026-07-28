Propaganda eleitoral em templos religiosos entra na mira do MP Eleitoral em Vilhena

O 4º Ofício Eleitoral do Ministério Público de Rondônia instaurou procedimento administrativo em Vilhena para acompanhar medidas destinadas a garantir a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral.

O foco é coibir práticas que possam comprometer a liberdade de manifestação política do eleitor, especialmente a propaganda em templos religiosos. As informações são do site Rondônia Dinâmica.

A portaria foi publicada no Diário Eletrônico do MPRO nº 135, de 27 de julho de 2026. A medida não aponta, no extrato divulgado, candidato, partido, liderança religiosa ou templo específico.

O ato registra a finalidade preventiva do procedimento e delimita a atuação ministerial à proteção da lisura do processo eleitoral.

A presença de agentes políticos em ambientes religiosos não é, por si só, tratada como irregularidade eleitoral. O problema surge quando espaços de fé passam a ser utilizados como instrumento de campanha, com pedido de voto, promoção de candidaturas, constrangimento de fiéis, distribuição de material eleitoral, exploração da autoridade religiosa ou transformação de celebrações em atos políticos.

Esse tipo de situação costuma ganhar força em períodos eleitorais porque templos e comunidades religiosas reúnem público fiel, vínculo de confiança e influência moral. Na prática política brasileira, não são incomuns estratégias de aproximação com lideranças religiosas, participação em cultos, registros públicos de apoio, discursos com linguagem espiritualizada e tentativas de associar candidaturas a valores de determinada comunidade de fé. O limite jurídico e democrático está no uso dessa estrutura para direcionar o voto ou afetar a liberdade de escolha do eleitor.

Em casos concretos já analisados no país, a Justiça Eleitoral avaliou situações envolvendo reuniões, eventos, estruturas físicas de templos, discursos de liderança e atos voltados à conquista de votos. Em alguns episódios, a prova foi considerada insuficiente; em outros, o conjunto de áudios, fotografias, eventos e uso de estrutura religiosa foi tratado como elemento relevante para caracterizar conduta abusiva.

No procedimento instaurado em Vilhena, o extrato publicado pelo MPRO não descreve fato consumado nem afirma a prática de irregularidade eleitoral. A medida indica atuação preventiva e de acompanhamento, voltada a impedir que a disputa política avance sobre espaços religiosos de forma capaz de interferir na liberdade do eleitor.