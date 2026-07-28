Residencial Recanto Social chega ao mercado com lançamento nesta quinta-feira em Vilhena

O Residencial Recanto Social será lançado oficialmente nesta quinta-feira (30), em Vilhena, com 130 lotes, e terá infraestrutura completa — rede de água, energia elétrica e pavimentação asfáltica.

O empreendimento está localizado nas proximidades do clube AABB, ao lado do bairro Praças de Vilhena, em uma área de crescimento e valorização da cidade.

Os terrenos são comercializados a partir de R$ 98.800,00, com entrada e parcelas facilitadas, voltados tanto para famílias que desejam construir a casa própria quanto para investidores.

O evento de lançamento será a oportunidade para conhecer o projeto, o cronograma de implantação e as condições de pagamento. Mais informações pelo telefone (69) 99955-1661.