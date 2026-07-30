PM apreende pistola com registro de furto e prende homem por porte ilegal em Porto Velho

Uma pistola com registro de furto foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (29), em Porto Velho, durante uma ação da equipe Força Total 02 do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM).

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 17h30, após a equipe receber informações de que um homem estaria armado nas proximidades da Avenida José Amador dos Reis.

Com as características do suspeito e do veículo repassadas via rádio, os policiais localizaram um Toyota Corolla branco trafegando pela Avenida Alexandre Guimarães.

Durante a abordagem, realizada com apoio de outra equipe do 5º BPM, os policiais encontraram, ao lado do banco do passageiro, uma pistola Taurus G2C, calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e oito munições intactas.

Após consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que a arma possuía registro de furto, conforme ocorrência registrada em junho de 2025.

Questionado, o suspeito afirmou que havia adquirido a pistola há cerca de dois meses pelo valor de R$ 6 mil, de um homem conhecido apenas pelo apelido de “Luizinho”, alegando que a comprou para defesa pessoal.

Como não apresentou documentação que autorizasse o porte da arma, o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com a pistola, as munições e os demais materiais apreendidos.

Também foram recolhidos dois aparelhos celulares e o veículo utilizado na ocorrência.