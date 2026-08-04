Morre aos 78 anos o pioneiro de Vilhena Delmiro de Pinho Silva, o “Mirão”

O pioneiro de Vilhena e servidor público aposentado Delmiro de Pinho Silva, conhecido carinhosamente como “Mirão”, morreu na noite desta segunda-feira (3), aos 78 anos, em sua residência, no município.

Segundo informações de familiares, Mirão estava sentado assistindo televisão quando começou a passar mal, apresentando falta de ar.

Os parentes iniciaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros.

A equipe de resgate chegou rapidamente ao local e realizou manobras de reanimação. Apesar dos esforços, Delmiro não resistiu, e o óbito foi constatado ainda na residência.

Mirão chegou a Vilhena em 1973 e acompanhou de perto o crescimento e o desenvolvimento do município, tornando-se uma figura bastante conhecida entre os moradores.

Durante muitos anos, trabalhou como motorista da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), conquistando o respeito e a amizade de colegas de trabalho e da comunidade vilhenense.

A notícia de sua morte provocou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ele ao longo de sua trajetória na cidade.

O corpo será velado na manhã desta terça-feira (4), na Capela Cristo Rei, em Vilhena.

As informações sobre o horário e o local do sepultamento deverão ser divulgadas posteriormente pela família.