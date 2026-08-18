Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva lançam candidaturas em Cerejeiras com grande participação popular

Evento reuniu apoiadores, lideranças e moradores de Cerejeiras na noite da última segunda-feira; à tarde, adesivaço movimentou a cidade e marcou o início da caminhada eleitoral dos candidatos.

A noite da última segunda-feira foi marcada pelo lançamento das candidaturas de Ezequiel Neiva a deputado federal, e de Wiveslando Neiva a deputado estadual, em Cerejeiras. O encontro foi realizado na Rua Rio de Janeiro, em frente ao Barracão da Feira, e reuniu um grande público formado por apoiadores, amigos, lideranças e moradores que acompanharam de perto o início oficial dessa nova caminhada política.

Em sua fala, Wiveslando Neiva destacou a importância de retornar a Cerejeiras, cidade onde cresceu, para assumir o desafio de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia. “É uma emoção muito grande estar aqui, ao lado da minha família, dos meus amigos e de tantas pessoas que fazem parte da minha história. Quero levar para toda Rondônia a mesma disposição de trabalhar, ouvir as pessoas e buscar soluções para melhorar a vida da nossa população. Essa caminhada está apenas começando, e quero construir esse projeto ao lado de cada um de vocês”, afirmou.

Ezequiel Neiva também ressaltou a força da parceria com o filho e agradeceu a presença dos apoiadores no lançamento. “Cerejeiras sempre teve um significado muito especial para nossa família. Ver esse público reunido, acreditando no nosso trabalho e abraçando essa caminhada, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Quero continuar trabalhando por Rondônia, defendendo investimentos, infraestrutura, agricultura, saúde, educação e oportunidades para a nossa população”, declarou.

Antes do lançamento, a mobilização já havia tomado conta das ruas de Cerejeiras durante a tarde, com a realização do adesivaço das campanhas de Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva. O movimento reuniu veículos de moradores e apoiadores, que fizeram questão de adesivar seus carros e demonstrar publicamente o apoio aos candidatos. A ação também proporcionou um momento de proximidade com a população e reforçou o clima de mobilização para a campanha.

Com a participação expressiva no adesivaço e no lançamento das candidaturas, Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva deram mais um passo na caminhada eleitoral de 2026. “A agenda em Cerejeiras reforçou a mensagem de união da nossa candidatura e a proposta de ampliar o trabalho em defesa do desenvolvimento de Rondônia, levando para os demais municípios do estado a mobilização iniciada na cidade que também faz parte da história da família Neiva”, encerrou.