Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva reforçam projeto político com grande reunião em Vilhena

A noite de terça-feira (18) foi marcada pelo lançamento das candidaturas de Ezequiel Neiva ao cargo de deputado federal e de Wiveslando Neiva a deputado estadual, em reunião realizada no comitê de campanha, localizado na Avenida Benno Luiz Graebin, em Vilhena. O encontro reuniu um bom público e contou com a participação dos vereadores Pedrinho Sanches e Rose Batista da Saúde, além de apoiadores e lideranças que acompanharam a apresentação dos projetos para a nova etapa da caminhada eleitoral.

Durante o encontro, foi destacado o trabalho desenvolvido por Ezequiel Neiva ao longo de seu mandato como deputado estadual, especialmente por meio dos investimentos destinados ao município de Vilhena e a outras cidades do Cone Sul. Segundo Ezequiel, os resultados alcançados na região foram fundamentais para que seu nome fosse escolhido para assumir a missão de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e ampliar a representação do Cone Sul em Brasília. “Tenho uma história de trabalho construída em Vilhena e em toda a nossa região. Chegar a este momento, sendo escolhido para essa missão de representar o Cone Sul como deputado federal, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de continuar trabalhando e buscando recursos para melhorar a vida da nossa população”, afirmou.

A indicação do advogado Wiveslando Neiva para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa também foi destacada durante a reunião. Com a candidatura de Ezequiel ao cargo de deputado federal, Wiveslando surge como opção para dar continuidade ao trabalho político realizado para garantir a representação do Cone Sul no Legislativo Estadual. “Estamos falando de uma substituição natural, com a responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que já vem sendo realizado. Assumir essa missão é representar não apenas uma família, mas toda uma população que precisa de um deputado estadual atuante, presente e comprometido com a região”, afirmou Wiveslando.

No período da tarde, o comitê também recebeu apoiadores para o adesivaço das campanhas. Para Ezequiel Neiva, a participação da população demonstra o reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. “É muito gratificante chegar a Vilhena e ver a população agradecendo pelo trabalho realizado e aderindo à nossa campanha. Cada pessoa que coloca o adesivo no carro demonstra que acredita na continuidade desse trabalho e nos dá ainda mais força para seguir em frente”, ressaltou.

Wiveslando Neiva destacou que a campanha representa o início de uma nova etapa e que o objetivo é construir um caminho sólido, mantendo a proximidade com a população e dando sequência às ações desenvolvidas por Ezequiel. “Tudo isso é fruto das ações executadas pelo deputado estadual Ezequiel Neiva, que contribuíram para melhorar a qualidade e o bem-estar da população. Agora, temos a responsabilidade de trilhar um caminho sólido, ouvindo as pessoas e trabalhando para que Vilhena e toda a região continuem avançando”, encerrou.