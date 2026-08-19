Luizinho Goebel lança campanha com adesivaço em vários municípios de Rondônia

Após o lançamento oficial da campanha, no início desta semana, tem crescido a cada dia o número de apoiadores à campanha de reeleição do deputado estadual Luizinho Goebel (PL).

A adesão tem sido positiva em municípios do Cone Sul, da Zona da Mata, do Centro do Estado, da Capital Porto Velho até Guaiará-Mirim, e pelos municípios que são seguem a BR 429 até Costa Marques.

A boa manifestação dos apoiadores se deve ao fato que Luizinho se tornou um dos parlamentares mais procurados pelos rondonienses na capital por sua atuação na Assembleia Legislativa de Rondônia. “Sempre procurei atender a todos, independente da cidade daquele que me apresenta as dificuldades e reivindicações de seus municípios. Procuro dar atendimento humanizado, respeitoso e tenho certeza que todos também me recepcionam assim quando visito suas cidades”, revelou Luizinho.

O fato que marcou o início da campanha foi o adesivaço que reuniu dezenas de apoiadores em Vilhena, Chupinguaia, Colorado, Cerejeiras, por exemplo. E as plotagens nos carros, motocicletas e até bicicletas continuam de Rolim de Moura a Costa Marques, de Pimenta a Porto Velho, seguindo em toda região do vale Mamoré-Guaporé.

No lançamento do adesivaço que ocorreu em Vilhena e nos outros municípios, o candidato à reeleição Luizinho Goebel (PL) fez questão de reunir os apoiadores para uma oração, sempre buscando as bençãos de Deus para o desafio de uma nova campanha.