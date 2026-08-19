Natan Donadon participa de cerimônia do CRECI em Cacoal e destaca compromisso com corretores de imóveis

O candidato a deputado federal Natan Donadon participou, nesta terça -feira (18), em Cacoal, do CRECI Itinerante, evento realizado no auditório da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e que reuniu profissionais do mercado imobiliário de diversos municípios de Rondônia.

Um dos principais momentos da programação foi a cerimônia de entrega das credenciais profissionais a 53 novos corretores de imóveis, que passam oficialmente a integrar a categoria.

Vale destacar que Natan Donadon também é corretor de imóveis, condição que reforçou sua ligação com o evento e foi um dos motivos para o convite feito pela organização. Por conhecer de perto a realidade da profissão, o candidato destacou a importância da valorização, da segurança jurídica e do fortalecimento da classe em Rondônia.

Natan Donadon acompanhou a solenidade ao lado do presidente, Júlio César Pinto, que destacou a presença do candidato no evento e ressaltou a importância da aproximação de representantes políticos com a classe dos corretores de imóveis e com as demandas enfrentadas pelo setor.

Durante sua participação, Natan Donadon afirmou que pretende manter diálogo permanente com os profissionais do mercado imobiliário e, caso seja eleito deputado federal, levar as pautas e reivindicações dos corretores de Rondônia para Brasília, buscando contribuir com iniciativas que fortaleçam e valorizem a categoria.

O candidato destacou ainda que, por também atuar como corretor de imóveis, conhece de forma mais próxima os desafios e as oportunidades da profissão e considera fundamental que a categoria tenha representação e atenção às suas demandas.

Natan Donadon também participou do mesmo evento promovido pelo CRECI em Vilhena, ocasião em que cerca de 40 novos corretores receberam suas credenciais profissionais. Segundo o candidato, foi motivo de satisfação receber novamente o convite para prestigiar a categoria, desta vez em Cacoal.

Além da cerimônia, a programação contou com importantes momentos de capacitação e orientação aos profissionais presentes. Uma das palestras foi ministrada pelo presidente da subseção, Júlio César Pinto, com o tema “Responsabilidade e oportunidade: navegando pelo mundo legal do corretor de imóveis com o Sistema COFECI-CRECI”, abordando aspectos relacionados à atuação profissional, responsabilidades, oportunidades e segurança jurídica no exercício da profissão.

Logo após, a programação também contou com palestra da Dra. Márcia Alves, que abordou o tema “Contratos imobiliários e os impactos da reforma no mercado imobiliário”, levando informações e atualização aos novos corretores e demais profissionais presentes no evento.

A participação de Natan Donadon no CRECI Itinerante em Cacoal reforçou a proximidade do candidato com o setor imobiliário e sua intenção de ampliar o diálogo com diferentes categorias profissionais de Rondônia. Caso seja eleito deputado federal, Natan Donadon afirmou que pretende defender em Brasília iniciativas que possam contribuir para o fortalecimento, a valorização e o desenvolvimento da profissão de corretor de imóveis no estado.