Reforma da UPA avança e prevê melhorias na estrutura e na qualidade do atendimento em Vilhena

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Vilhena passa por uma reforma estrutural que já alcançou áreas internas e assistenciais da unidade.

As intervenções estão sendo executadas por etapas, com o objetivo de modernizar os espaços, ampliar a acessibilidade e proporcionar melhores condições para pacientes e profissionais.

Durante o período de obras, algumas mudanças temporárias nos ambientes e nos fluxos internos podem ser percebidas por quem utiliza a unidade.

A atual etapa tem previsão de duração de aproximadamente 20 dias e envolve uma sala de triagem, um consultório médico e a sala da Epidemiologia.

Para evitar a interrupção dos serviços, a administração da UPA adotou uma reorganização interna dos espaços. A Epidemiologia, por exemplo, foi transferida temporariamente para outro ambiente dentro da própria unidade, permitindo a continuidade das atividades.

Entre as intervenções previstas está o alargamento de portas, medida que busca ampliar a acessibilidade e facilitar a circulação de pacientes e profissionais. Também estão sendo realizados ajustes nos ambientes internos com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a organização dos espaços.

De acordo com a administração da unidade, apesar das alterações provocadas temporariamente pelas obras, os serviços de urgência e emergência continuam sendo oferecidos normalmente. “Estamos cuidando para que ninguém fique sem atendimento. A UPA continua funcionando normalmente, com urgência e emergência garantidas”, reforça a administração.

Durante a execução das obras, usuários podem encontrar mudanças pontuais na localização de determinados serviços e nos acessos internos. A orientação é observar a sinalização disponível na unidade e seguir as orientações das equipes responsáveis pelo atendimento.

A execução por etapas é necessária para permitir que a UPA permaneça em funcionamento durante a reforma. Conforme os ambientes são concluídos, os espaços são liberados e as intervenções avançam para outras áreas da unidade.

A expectativa é que, ao final das obras, a UPA conte com uma estrutura mais funcional e acessível, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e mais conforto e segurança aos pacientes que necessitam dos serviços de urgência e emergência.

A reforma representa, portanto, uma intervenção necessária para adequar a estrutura física da unidade às necessidades de atendimento, conciliando a realização das melhorias com a manutenção dos serviços prestados à população.