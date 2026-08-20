Audiência pública apresenta quatro alternativas de modernização do trecho urbano da BR-364 em Vilhena; veja detalhes

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran) e da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), realizou nesta quarta-feira, 19, a primeira audiência pública para discutir a modernização do trecho urbano da BR-364.

O encontro reuniu cerca de 300 pessoas, entre autoridades municipais e estaduais, representantes de entidades, empresários, profissionais, estudantes dos cursos de da UNIR e faculdades, além da sociedade civil.

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, destacou que esta primeira audiência teve como principal objetivo ouvir a população e compreender as necessidades de quem utiliza diariamente o trecho urbano da BR-364.

Segundo Flori, outras audiências poderão ser realizadas ao longo do processo, caso sejam necessárias. “Nesta primeira etapa, a intenção é permitir que a empresa responsável pelos estudos tenha contato direto com as demandas apresentadas pela população e possa compreender quais são as principais necessidades e expectativas em relação à modernização da rodovia”, explicou.

Durante a audiência, a empresa Move Infraestrutura, contratada pelo município para prestar assessoria técnica ao longo do processo, apresentou quatro alternativas desenvolvidas a partir dos estudos realizados. A exposição foi conduzida pelos engenheiros e técnicos Carlos Alberto, Halysson Cardoso e Sérgio de Oliveira.

Entre as soluções apresentadas estão a construção de viadutos em terra armada, a implantação de trincheira, a construção de viaduto em formato de ferradura e a reorganização do tráfego em nível. Cada alternativa foi apresentada com suas características, soluções previstas e possíveis impactos, permitindo que os participantes tivessem acesso às informações técnicas necessárias para compreender as propostas e contribuir de forma mais efetiva com a discussão.

Os participantes puderam fazer perguntas, apresentar sugestões, observações e contribuições sobre as propostas apresentadas. A audiência teve duração de aproximadamente três horas e foi encerrada após não haver novas manifestações.

Após a coleta e análise das contribuições apresentadas durante a audiência e nas demais etapas de participação, os projetos deverão ser desenvolvidos considerando as informações técnicas e as demandas levantadas junto à comunidade.

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