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sexta-feira, 11 de setembro de 2026.

Mariana defende energia mais barata para quem vive em Rondônia

Candidata visitou empreendimento de geração de energia em Primavera de Rondônia

Rondônia abriga grandes empreendimentos de geração de energia, como as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, mas o peso da conta de luz continua entre as preocupações levadas pela população à candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos). Em Primavera de Rondônia, Mariana visitou as obras da Eletro Ivo e defendeu que o Estado avance na discussão sobre geração de energia e redução dos custos suportados pelos consumidores.

A visita aconteceu a convite de Ivo Cassol, ao lado de Hildon Chaves, Cirone Deiró e Francisco Raposo Jr. O empreendimento está sendo construído na região entre Primavera de Rondônia, Pimenta Bueno e Chupinguaia e tem como atividade a geração de energia elétrica.

Para Mariana, conhecer de perto iniciativas de geração local também amplia o debate sobre um problema que atinge diretamente as famílias, o comércio e o setor produtivo. “Rondônia produz energia. Temos Jirau, temos Santo Antônio e temos potencial para produzir ainda mais. O que não podemos aceitar é que o rondoniense continue sentindo tanto o peso da energia no orçamento. Precisamos discutir alternativas, incentivar novos investimentos e, principalmente, defender em Brasília quem está pagando essa conta”, afirmou.

O tema não é novo na trajetória de Mariana. Durante seu mandato como deputada federal, ela apresentou o Projeto de Lei 10.851/2018, propondo mudanças no sistema de bandeiras tarifárias para beneficiar estados produtores de energia hidrelétrica. A proposta previa bandeira verde para unidades consumidoras localizadas em estados cuja geração hidrelétrica superasse 5 mil megawatts.

Na Eletro Ivo, Mariana destacou que novos empreendimentos de geração renovável representam investimento, desenvolvimento econômico e ampliação da capacidade de produção energética de Rondônia. A candidata defendeu que essa vocação do Estado precisa ser acompanhada por políticas que busquem tornar a energia mais acessível para a própria população.

“Quando a gente fala de energia mais barata, não está falando apenas da conta que chega à casa das famílias. Energia pesa no pequeno comércio, na indústria, no produtor rural e no preço daquilo que chega à mesa. É uma pauta que mexe com toda a economia de Rondônia”, disse.

A candidata afirmou que pretende levar o tema ao Senado como uma das pautas de sua atuação em Brasília, com foco na discussão da política energética, na fiscalização do setor e na busca de mecanismos que reduzam o impacto da tarifa sobre os consumidores. “Eu já enfrentei esse debate como deputada federal e quero continuar fazendo isso no Senado. Rondônia entrega energia para o Brasil e precisa ter uma voz firme na discussão sobre quanto essa energia custa para quem vive aqui”, concluiu.

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