Mariana defende energia mais barata para quem vive em Rondônia

Rondônia abriga grandes empreendimentos de geração de energia, como as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, mas o peso da conta de luz continua entre as preocupações levadas pela população à candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos). Em Primavera de Rondônia, Mariana visitou as obras da Eletro Ivo e defendeu que o Estado avance na discussão sobre geração de energia e redução dos custos suportados pelos consumidores.

A visita aconteceu a convite de Ivo Cassol, ao lado de Hildon Chaves, Cirone Deiró e Francisco Raposo Jr. O empreendimento está sendo construído na região entre Primavera de Rondônia, Pimenta Bueno e Chupinguaia e tem como atividade a geração de energia elétrica.

Para Mariana, conhecer de perto iniciativas de geração local também amplia o debate sobre um problema que atinge diretamente as famílias, o comércio e o setor produtivo. “Rondônia produz energia. Temos Jirau, temos Santo Antônio e temos potencial para produzir ainda mais. O que não podemos aceitar é que o rondoniense continue sentindo tanto o peso da energia no orçamento. Precisamos discutir alternativas, incentivar novos investimentos e, principalmente, defender em Brasília quem está pagando essa conta”, afirmou.

O tema não é novo na trajetória de Mariana. Durante seu mandato como deputada federal, ela apresentou o Projeto de Lei 10.851/2018, propondo mudanças no sistema de bandeiras tarifárias para beneficiar estados produtores de energia hidrelétrica. A proposta previa bandeira verde para unidades consumidoras localizadas em estados cuja geração hidrelétrica superasse 5 mil megawatts.

Na Eletro Ivo, Mariana destacou que novos empreendimentos de geração renovável representam investimento, desenvolvimento econômico e ampliação da capacidade de produção energética de Rondônia. A candidata defendeu que essa vocação do Estado precisa ser acompanhada por políticas que busquem tornar a energia mais acessível para a própria população.

“Quando a gente fala de energia mais barata, não está falando apenas da conta que chega à casa das famílias. Energia pesa no pequeno comércio, na indústria, no produtor rural e no preço daquilo que chega à mesa. É uma pauta que mexe com toda a economia de Rondônia”, disse.

A candidata afirmou que pretende levar o tema ao Senado como uma das pautas de sua atuação em Brasília, com foco na discussão da política energética, na fiscalização do setor e na busca de mecanismos que reduzam o impacto da tarifa sobre os consumidores. “Eu já enfrentei esse debate como deputada federal e quero continuar fazendo isso no Senado. Rondônia entrega energia para o Brasil e precisa ter uma voz firme na discussão sobre quanto essa energia custa para quem vive aqui”, concluiu.