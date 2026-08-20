Com experiência no serviço público, Ederson Deiró aposta em gestão para representar Rondônia na Câmara Federal

A experiência acumulada no serviço público é apontada por Ederson Deiró como um dos principais diferenciais de sua candidatura a deputado federal. Antes de ingressar na disputa eleitoral, ele construiu uma trajetória profissional ligada ao Direito, à administração pública e à educação.

Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14), Ederson afirma conhecer parte da estrutura e dos procedimentos que fazem o serviço público funcionar. Ao longo da carreira, também exerceu funções administrativas e de gestão.

Segundo o candidato, essa experiência permite compreender que bons projetos precisam estar acompanhados de planejamento, conhecimento técnico e capacidade de execução. Para ele, a atuação parlamentar deve ir além da apresentação de propostas e estar voltada ao acompanhamento e à efetivação das ações.

Ederson também destaca sua experiência como professor. A atuação na área da educação ampliou seu contato com jovens, profissionais e diferentes setores da sociedade, contribuindo para uma visão mais ampla sobre os desafios enfrentados pela população.

Na Câmara Federal, o candidato afirma que pretende utilizar essa experiência para buscar recursos, acompanhar projetos e defender medidas que possam gerar resultados concretos para Rondônia.

“Eu aprendi que administrar é tomar decisões, planejar e acompanhar o resultado. É essa experiência que quero levar para a política: menos discurso e mais trabalho”, afirma Ederson Deiró.