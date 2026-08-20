Festival Amazônico de Teatro reúne artistas de cinco estados em Vilhena

Vilhena será palco, de 26 a 29 de agosto, da 7ª edição do Festival Amazônico de Teatro (FAT), que reunirá grupos, atores e artistas de Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Amapá.

O evento terá programação gratuita e será realizado principalmente no Teatro Wankabuki, além de outros espaços do município.

Organizado pelo Teatro Wankabuki, com apoio da Prefeitura de Vilhena, por meio da Fundação Cultural, o festival propõe uma programação diversificada, reunindo diferentes formas de expressão teatral e experiências de artistas da Amazônia Legal.

Entre as atrações estão espetáculos, monólogos, cenas curtas, contação de histórias e oficinas. A programação também contempla atividades voltadas à pesquisa corporal, criação cênica, instalação e inclusão de diferentes públicos.

Um dos destaques desta edição é a participação do Grupo Jurubebas de Teatro, de Manaus, além de artistas de Porto Velho, Ji-Paraná, Cuiabá, Macapá, Belém e Vilhena.

O festival também terá apresentações com acessibilidade em Libras. No sábado (29), por exemplo, o público poderá acompanhar os espetáculos “Abaeté” e “Ilha Profana do Canta Galo” com esse recurso.

QUATRO DIAS DE PROGRAMAÇÃO

A programação começa na quarta-feira (26), com a contação de histórias “Velhinha Maluquete — Maluca por Histórias”, apresentada por Lu Rodrigues, de Vilhena. No período da noite, Klindson Cruz, de Porto Velho, ministra a oficina “Corpos em Suspensão — Introdução à Pesquisa Aérea e Criação em Trapézio”.

Na quinta-feira (27), a programação inclui oficinas durante a manhã e três apresentações no período da tarde e da noite: “Ensaio Geral”, “O Homem e as Caixas” e o monólogo “Jornada Bufa”.

Na sexta-feira (28), o público poderá acompanhar o monólogo “Manifesto”, a breve cena “Papisa Joana” e o espetáculo “Sonho”, além das atividades formativas durante o dia.

O encerramento acontece no sábado (29), com a oficina “Corpos em Suspensão” pela manhã. À noite, serão apresentados o monólogo “Abaeté” e o espetáculo “Ilha Profana do Canta Galo”. A programação termina com uma festa de encerramento, às 22h, com música ao vivo de Gabi Schmadecke e Gabriel Cavalli.

ACESSO GRATUITO

As atividades do Festival Amazônico de Teatro são gratuitas. Para os espetáculos realizados no Teatro Wankabuki, os ingressos devem ser retirados 30 minutos antes de cada apresentação, na portaria do teatro.

A organização orienta o público a observar a classificação indicativa de cada espetáculo ou atividade.

Ao reunir produções de diferentes estados, o FAT amplia a circulação de artistas e espetáculos na região e coloca Vilhena no circuito de intercâmbio das artes cênicas da Amazônia Legal.