FIMCA Jaru realiza Colação de Grau dos cursos de Direito, Enfermagem, Farmácia e Psicologia nesta sexta-feira 

A Faculdade de Educação de Jaru – FIMCA Jaru realiza, nesta sexta-feira (21), a cerimônia de Colação de Grau dos cursos de Direito, Enfermagem, Farmácia e Psicologia.

A solenidade, que será realizada na Igreja Batista, marca a conclusão de uma etapa importante na vida dos acadêmicos e representa também a chegada de novos profissionais ao mercado de trabalho da região.

Para o diretor presidente, Dr. Aparício Carvalho, a formação de novos profissionais também representa um importante investimento no desenvolvimento de Jaru e dos municípios da região. Segundo ele, ao oferecer ensino superior e formar profissionais no próprio território, a instituição contribui para ampliar as oportunidades e fortalecer a economia local.

“Cada profissional que se forma representa um avanço para toda a região. Quando oferecemos ensino superior e formamos profissionais aqui, estamos contribuindo para que conhecimento, qualificação e novas oportunidades permaneçam em Jaru e nos municípios próximos. É um investimento que transforma vidas e também fortalece o desenvolvimento econômico e social da região.”

A diretora de expansão, Dra. Mariana Carvalho destaca o significado da graduação para além da conquista individual dos estudantes. Para ela, cada profissional formado representa uma possibilidade de transformação que ultrapassa os limites da instituição de ensino e alcança toda a comunidade.

“Uma colação de grau representa muito mais do que o encerramento de uma graduação. Ela marca o início de uma nova trajetória e mostra como a educação pode transformar não apenas a vida de quem se forma, mas também a realidade ao seu redor. Cada profissional que colocamos no mercado leva consigo conhecimento, responsabilidade e a possibilidade de fazer a diferença na comunidade onde vive e trabalha.”

O compromisso com a formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho é outro ponto destacado pelo diretor de expansão, Dr. Maurício Carvalho. Para ele, a chegada de novos profissionais ao mercado contribui para ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à população e atender às demandas da região.

“Nosso compromisso é formar profissionais preparados para os desafios do mercado e, principalmente, para atender às necessidades da sociedade. A chegada desses novos profissionais ao mercado representa mais qualificação, mais conhecimento e melhores serviços para a população. Essa é uma das grandes responsabilidades de uma instituição de ensino.”

O impacto também ultrapassa a sala de aula. Durante os anos de graduação, a presença de estudantes movimenta diferentes setores da economia local, desde o comércio e os serviços até transporte, alimentação, moradia e outros segmentos que atendem à comunidade acadêmica.

Dessa forma, cada nova turma formada representa não apenas profissionais preparados para iniciar uma carreira, mas também o resultado de um processo que movimenta a economia e contribui para a construção de novas oportunidades na região.

A Colação de Grau desta sexta-feira reúne familiares, amigos, professores e representantes da instituição para celebrar a trajetória dos formandos e o início de uma nova fase profissional.

A FIMCA Jaru parabeniza os acadêmicos pela conquista e reforça seu compromisso com a formação de profissionais capacitados e com a contribuição para o desenvolvimento de Jaru e de toda a região.