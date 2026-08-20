Furia relembra trajetória política pautada pela ética e transparência em evento da OAB

Ao se pronunciar nesta quarta-feira (19) durante a tradicional assinatura do “Pacto em Defesa da Democracia e Combate à Desinformação nas Eleições”, evento promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO) a cada pleito, definido pela entidade como um encontro histórico em prol de eleições limpas e transparentes , o candidato a governador Adailton Furia aproveitou para fazer um resumo de sua trajetória política, “sempre pautada na ética e na transparência”, assinalou o candidato.

O evento reuniu os candidatos ao Governo do Estado em torno do compromisso público de combate à desinformação no pleito deste ano.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Furia relembrou o início da carreira como vereador em Cacoal, cidade onde nasceu, e destacou a parceria com a OAB para viabilizar a doação de uma área destinada aos advogados do município. Em 2018, foi eleito deputado estadual mais votado de Rondônia, com mais de 12,7 mil votos somente em Cacoal. Dois anos depois, disputou e venceu a eleição para prefeito, tornando-se o primeiro cacoalense a ocupar o cargo, sendo reeleito posteriormente com quase 90% dos votos válidos.

SAÚDE E INFRAESTRUTURA

À frente da prefeitura, Furia conduziu a criação do primeiro hospital de campanha do município durante a pandemia, o primeiro pronto-socorro infantil de Rondônia, certificado com UPA pediátrica, e a reestruturação da maternidade local, transformada em uma das melhores da região Norte. Também entregou o Hospital Municipal de Cacoal em um ano e três meses, com capacidade para atender 800 pessoas por dia. Na educação e infraestrutura, destacou obras de asfaltamento e drenagem, ampliação de vagas em creches e melhoria dos índices educacionais do município, reconhecidos com premiações. Foi um conjunto de ações que, segundo ele, colocou Cacoal entre os primeiros lugares do Índice de Progresso Social (IPS) do estado.

COMPROMISSOS

Ao se dirigir ao presidente da OAB-RO, Furia firmou publicamente seu compromisso com o estado e com a categoria da advocacia, defendendo avanços como a ampliação do uso do plenário virtual e o respeito às prerrogativas profissionais dos advogados. “Deixo aqui o meu compromisso, presidente: o compromisso com a verdade, o compromisso de enfrentar os desafios, de orgulhar cada rondoniense por ter um governador nascido aqui, com coragem de enfrentar esses desafios e de entregar uma Rondônia muito melhor daqui a quatro anos”, declarou.