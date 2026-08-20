Homem em atitude suspeita resiste a abordagem, agride policiais e é preso com droga em Vilhena

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira, 19 de agosto, após resistir a uma abordagem policial, desacatar e agredir uma equipe de patrulhamento e ser flagrado com drogas na Rua 8510, no bairro Assossete, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais realizavam patrulhamento de rotina pela região quando avistaram o indivíduo sobre uma motocicleta, observando o quintal de uma residência.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou se dispersar rapidamente, o que motivou a ordem de parada.

Durante a abordagem, o homem se recusou a obedecer aos comandos das autoridades e passou a proferir xingamentos e ofensas contra a equipe.

Diante do estado de agressividade e da resistência física, os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização e algemas para contê-lo. Durante o embate, tanto o homem quanto um dos policiais sofreram escoriações leves.

Em revista pessoal, foi encontrada com o abordado uma porção de substância análoga à maconha. Ele afirmou ter comprado o entorpecente por R$ 10,00, mas não deu detalhes sobre a origem da droga.

A motocicleta utilizada pelo suspeito acumulava infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e foi recolhida ao pátio do Ciretran.

O homem foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil adote as medidas legais cabíveis.