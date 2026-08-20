Marcos Rogério diz na OAB que falta de projetos faz municípios perderem investimentos

O candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) defendeu um novo modelo de parceria entre o Estado e os municípios, com suporte técnico para transformar dinheiro disponível em obras e serviços para a população.

A proposta foi apresentada nesta quarta-feira (19), durante ato promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO), em Porto Velho.

Entre as medidas estão a criação de um Escritório de Projetos, para auxiliar gratuitamente as prefeituras na elaboração de projetos, e de uma Sala dos Prefeitos, dentro do Palácio do Governo, com engenheiros, procuradores e equipe técnica à disposição dos gestores municipais.

Segundo o candidato, muitos municípios, principalmente os menores, não possuem estrutura técnica suficiente para elaborar projetos e cumprir as etapas necessárias para transformar o dinheiro destinado em obras. A consequência é o atraso ou até a perda de investimentos que poderiam beneficiar a população.

“Quando a gente olha para a realidade dos menores municípios, tem município que não tem um engenheiro. Ele não tem procurador. Ele não tem equipe de projetos”, destacou.

Marcos Rogério defendeu que o Governo do Estado use a estrutura que já possui para apoiar as administrações municipais. “O escritório de projetos vai fazer o projeto e entregar para o prefeito a custo zero, porque essa estrutura o Estado já tem, essa expertise o Estado já tem”, explicou.

Durante a fala, o candidato também destacou que a atuação do governo precisa estar conectada à realidade das pessoas. “Ninguém mora no Estado. O Estado é uma linha no mapa. A pessoa mora numa rua, mora num bairro, mora numa cidade que tem nome, que tem endereço”, afirmou.

Ao citar o conhecimento dos 52 municípios de Rondônia, Marcos Rogério ressaltou que cada cidade possui características e necessidades próprias e defendeu uma gestão mais próxima das prefeituras.

“São características diferentes, necessidades diferentes, mas há um povo carente de um governo que resolva. Precisa de um governo que destrave o Estado e que bote esse Estado para andar”, declarou.

No ato, Marcos Rogério também subscreveu o compromisso proposto pela OAB-RO e ressaltou a importância de colocar em prática os princípios assumidos durante a campanha. “Mais importante que assinar o pacto é cumprir aquilo que a gente vê assinado aqui”, concluiu.