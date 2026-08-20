Mulher é abordada com drogas perto do Geraldão e ação leva à localização de ponto de venda de entorpecentes em Vilhena

Uma abordagem realizada na manhã de quarta-feira, 19 de agosto, nas proximidades da praça do Ginásio Poliesportivo Geraldão, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, resultou no recolhimento de entorpecentes e na identificação de um ponto de comércio de drogas na região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento na Rua 830 com a Avenida Paraná, local conhecido pela frequente movimentação de usuários e comércio de ilícitos, quando avistou uma mulher às margens da via pública.

Ao perceber a aproximação dos militares, a suspeita demonstrou nervosismo, olhou para o solo e tentou dispersar um objeto, o que motivou a abordagem imediata.

Durante a revista pessoal, foi localizado com a mulher um invólucro plástico contendo diversas pedras de substância similar ao crack.

Questionada, a abordada confessou ser usuária e afirmou que havia acabado de comprar o entorpecente em uma residência localizada na Rua 828, indicando o endereço aos policiais.

A equipe deslocou-se até o imóvel informado, onde foi atendida pelo morador. Durante a verificação na casa, foram encontradas 14 porções de substância análoga ao crack, três porções aparentando ser maconha, uma mini balança de precisão, bijuterias, um relógio de pulso e dinheiro em espécie.

A apuração também apontou que a mulher abordada inicialmente faz uso de tornozeleira eletrônica e cumpre medida cautelar em regime de circulação liberada.

Ambos os envolvidos foram levados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação dos materiais recolhidos e adoção das providências cabíveis pela Polícia Civil.