Natan Donadon participa de audiência pública sobre modernização da BR-364 em Vilhena

O candidato a deputado federal Natan Donadon participou, na noite desta quarta-feira (19), da audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vilhena para ouvir a população sobre modernização do trecho urbano da BR-364.

O encontro reuniu representantes do poder público, entidades, comerciantes e moradores para debater alternativas de intervenção na travessia urbana da rodovia.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), uma empresa contratada pelo Município elaborou estudos técnicos com diferentes modelos de intervenção, como trincheira e viaduto, para reorganizar cruzamentos e acessos, buscando melhorar a mobilidade e, principalmente, a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente o trecho.

A proposta escolhida ainda passará por participação popular antes de ser encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Ao acompanhar a audiência, Natan Donadon afirmou que sua presença teve o objetivo de conhecer as alternativas apresentadas e ouvir as manifestações da população. Ele destacou os riscos enfrentados por quem precisa atravessar a rodovia diariamente e defendeu agilidade na definição de uma solução.

“Já vi mulher atravessando a BR de bicicleta com criança, idosos cruzando a rodovia. É uma situação de perigo. Além disso, temos um trânsito muito pesado e dificuldades para atravessar de um lado para o outro da cidade. Já passou da hora de resolver essa travessia urbana. O importante é que o estudo permita chegar à melhor solução e que o poder público trabalhe para que ela seja implantada o mais breve possível”, afirmou o candidato.

Candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026, Natan defendeu que o tema seja tratado como uma questão de infraestrutura e segurança para Vilhena, e que a discussão avance nas etapas técnicas e administrativas até que a solução saia do papel.

Sobre o modelo a ser adotado, Natan defende a implantação de um viaduto elevado, em formato semelhante ao existente em Ji-Paraná. “Entre as alternativas apresentadas para Vilhena, acredito que o viaduto elevado seja um caminho que merece ser considerado. Sendo eleito deputado federal, assumo o compromisso de somar esforços para que esse projeto saia do papel e se torne realidade para Vilhena”, concluiu.