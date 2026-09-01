Pagani visita Colorado do Oeste e destaca desafios de infraestrutura e saúde no município

O candidato a deputado federal Dhonatan Pagani esteve em Colorado do Oeste nesta segunda-feira (31), dando sequência à agenda de campanha pelos municípios do Cone Sul de Rondônia.

Durante a visita, Pagani conversou com moradores, comerciantes, produtores e representantes da comunidade para ouvir demandas e conhecer de perto problemas que afetam o município.

Entre os principais assuntos levantados durante a agenda estiveram as condições da infraestrutura urbana e das rodovias, além das dificuldades enfrentadas pela população na área da saúde. A necessidade de novos investimentos em pavimentação e recuperação de vias foi uma das questões que chamou atenção durante as conversas.

Na saúde, Pagani também recebeu relatos relacionados à dificuldade de acesso a atendimentos e procedimentos especializados. Para o candidato, muitos desses problemas ultrapassam a capacidade financeira dos municípios e precisam ser tratados com a participação do Governo Federal. “Não adianta conhecer Colorado do Oeste apenas pelo mapa. É preciso estar aqui, conversar com as pessoas e entender o que realmente está acontecendo. Quando falamos de asfalto, saúde e infraestrutura, estamos falando diretamente da qualidade de vida de quem mora aqui”, afirmou Pagani.

Segundo o candidato, uma das funções de um deputado federal é justamente buscar recursos, articular investimentos e acompanhar a aplicação do dinheiro público, especialmente em municípios menores, que dependem de recursos externos para executar obras de maior porte.

A visita faz parte da estratégia de Pagani de percorrer os municípios do Cone Sul antes das eleições e construir sua campanha a partir das demandas apresentadas diretamente pela população. “Quero chegar a Brasília sabendo exatamente o que precisa ser feito em cada município. O Cone Sul precisa de representação que conheça sua realidade, busque recursos e acompanhe até o resultado chegar à população”, finalizou.