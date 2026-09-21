Marcos Rogério aposta em inteligência para atingir o dinheiro e cortar a comunicação das facções em RO

O candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) defendeu uma estratégia de enfrentamento ao crime organizado voltada a atingir dois pontos que sustentam a atuação das facções: a movimentação financeira e a comunicação.

Em entrevista à Rádio CBN, na manhã desta segunda-feira (21), em Porto Velho, ele afirmou que o combate às organizações criminosas deve alcançar o dinheiro movimentado pelos grupos e impedir que ordens continuem partindo de dentro dos presídios.

“Se eu asfixio a movimentação financeira, eu impeço a movimentação financeira do crime organizado e corto a comunicação porque o comando para as facções está partindo de dentro dos presídios”, declarou.

A proposta apresentada por Marcos Rogério prevê o uso de inteligência para atingir a estrutura financeira das organizações criminosas. No plano de governo, o programa Escudo Rondônia reúne ações voltadas ao enfrentamento das facções e à descapitalização do crime organizado.

No sistema prisional, a estratégia também passa pelo reforço do controle para dificultar a comunicação entre integrantes das organizações criminosas dentro e fora das unidades.

Polícia nas ruas e tecnologia

Durante a entrevista, Marcos Rogério também apontou o aumento da presença policial nas ruas como uma das primeiras ações para enfrentar a criminalidade. Segundo ele, a presença do Estado nos territórios é necessária para impedir que organizações criminosas ocupem esses espaços.

“O primeiro é garantir polícia na rua. O grande problema hoje é que o Estado se apequenou, ele não está presente e, quando o Estado está ausente, quem toma conta do território é a organização criminosa”, afirmou.

A proposta inclui policiamento em escolas, áreas comerciais, bairros e condomínios, além do uso de tecnologia para auxiliar o trabalho das forças de segurança e da integração de informações entre as instituições.

Marcos Rogério resumiu em três frentes as ações que pretende priorizar na segurança pública.

“Então são três ações principais: efetivo na rua, tecnologia para auxiliar e controle dos presídios, para garantir proteção à nossa população”, afirmou.