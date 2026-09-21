VÍDEO: mulher em surto é resgatada de rio após operação de buscas em área de mata em Vilhena

Uma mulher foi resgatada após se embrenhar em uma área de mata fechada e entrar em um rio, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , populares acionaram as equipes após presenciarem o momento em que a mulher estacionou uma motoneta Honda Biz de cor vermelha na via, mantendo o capacete na cabeça, e caminhou em direção à vegetação.

Diante do relato, os policiais iniciaram buscas no local, realizando varreduras pela área até as margens de um rio.

Devido à extensão da mata, o Corpo de Bombeiros foi acionado para reforçar os trabalhos de resgate. As equipes utilizaram um drone com tecnologia de detecção de calor para mapear o terreno.

Paralelamente, por meio dos dados do veículo deixado no local, os socorristas conseguiram o número de telefone da mulher e mantiveram contato por ligação. Ela apresentava sinais de surto psicológico e afirmava que não desejava sair do local nem receber ajuda.

Após quase três horas de buscas intensas com o suporte do drone, as equipes de resgate conseguiram localizar a mulher dentro do rio. Inicialmente, ela resistiu ao resgate, mas acabou convencida após o diálogo com os agentes.

Devido ao solo encharcado e à presença de brejo na margem, a retirada exigiu grande empenho das equipes.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional, onde permaneceu sob cuidados e avaliação médica. A motoneta foi deixada sob guarda de um morador das proximidades para ser retirada por familiares.

>>>Vídeo do resgate: