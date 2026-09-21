Ladrão quebra porta de vidro com chutes e furta R$ 190,00 de estabelecimento em Cerejeiras

Um estabelecimento comercial foi alvo de arrombamento e furto no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Polícia Militar foi acionada após o disparo do sistema de alarme do local.

No endereço, os policiais conversaram com o responsável pela empresa de segurança eletrônica, que relatou ter percebido a movimentação por volta das 2h.

Ao verificar as câmeras do circuito interno de monitoramento por vídeo, o funcionário visualizou um homem vestindo moletom cinza com capuz e short posicionado em frente à entrada principal.

As imagens registraram o momento em que o suspeito quebrou a porta de vidro frontal utilizando chutes para conseguir acesso ao interior da loja.

Já no ambiente interno, o indivíduo foi até o balcão do caixa e abriu a gaveta de valores. A proprietária do estabelecimento esteve no local e constatou o furto de aproximadamente R$ 190,00 em espécie que estavam guardados no compartimento.

Os policiais constataram os danos na estrutura de vidro e receberam as gravações do circuito de segurança para auxiliar na identificação do autor.

Equipes realizaram buscas e patrulhamento pelas imediações, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado para a tomada de providências da Polícia Civil.