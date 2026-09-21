Coronel PM Régis Braguin defende flexibilização do porte de arma e apoio à segurança privada em campanha para deputado federal

O candidato a deputado federal pelo Republicanos (RO), coronel PM Régis Braguin, apresentou suas propostas voltadas à segurança pública, à categoria dos CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores) e aos profissionais da segurança privada.

Em relação aos atiradores e caçadores, o candidato criticou as exigências atuais e defendeu a restauração de direitos de circulação e manejo: “Vou brigar em Brasília para revogar essas regras e devolver para vocês o porte de trânsito municipal. Ninguém pode rodar desprotegido e até mesmo estar pronto para poder salvar a vida de alguém se assim for necessário.”

Segundo coronel PM Régis Braguin, a legislação atual burocratizou e restringiu as atividades da categoria. Ele questionou a regra que exige que o atirador transporte a munição separada da arma ao se deslocar para o estande de tiro, afirmando que isso expõe o cidadão a riscos no trajeto. Em sua plataforma, o candidato comprometeu-se a atuar na Câmara dos Deputados para desburocratizar as normas e garantir o manejo legalizado e seguro.

Além da pauta dos CACs, a proposta inclui o apoio ao porte de arma para profissionais da segurança privada. Ao lado do Professor Jarbas da Segurança, o candidato destacou a importância de aprovar medidas que reconheçam os desafios e a responsabilidade de quem atua na proteção de pessoas e patrimônios.

O candidato concluiu ressaltando que sua caminhada política se baseia no diálogo com quem atua na linha de frente e na busca por soluções para o setor de segurança.