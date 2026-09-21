Homem é abordado com maconha, celulares e roupas novas sem comprovação em ponto de drogas no Cristo Rei em Vilhena

Um homem foi conduzido à delegacia após ser flagrado em atitude suspeita durante um patrulhamento no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial transitava pela Avenida 1515, em um ponto conhecido pelo frequente fluxo e aglomeração de usuários de drogas, quando avistou o homem.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito subiu em uma motocicleta e tentou se afastar rapidamente do local.

Os policiais acompanharam o condutor e realizaram a abordagem logo em seguida. Durante a busca pessoal e a verificação dos pertences que ele carregava, foram encontradas porções de maconha, cédulas em dinheiro, dois aparelhos celulares e diversas bermudas novas ainda sem uso.

Questionado sobre a origem dos celulares e das peças de vestuário, o abordado não soube explicar a procedência das mercadorias. Ele também se recusou a fornecer o endereço de sua residência e alegou que não possui ocupação profissional.

Com a aproximação da equipe para efetuar a abordagem, outros indivíduos que estavam no local se dispersaram em várias direções, não sendo localizados durante as buscas nas imediações.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o entorpecente, o dinheiro e os objetos apreendidos, para o registro da ocorrência e investigação sobre a origem do material.