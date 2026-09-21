Tentativa de ultrapassagem resulta em colisão entre carro e moto em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no cruzamento das Avenidas Melvin Jones e Rondônia, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o condutor de um Volkswagen Gol trafegava pela Avenida Melvin Jones no sentido Aeroporto/BR-364, seguido por outro carro e, logo atrás, por uma motocicleta Honda CG 150 Titan.

Ao chegar ao cruzamento com a Avenida Rondônia, o motorista do Gol iniciou uma conversão à esquerda. Nesse momento, o motociclista ultrapassou o veículo intermediário e tentou ultrapassar também o Gol enquanto este realizava a manobra, resultando na colisão lateral entre ambos.

Com a queda, o condutor da motocicleta sofreu escoriações no braço e na perna direita. O Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local e prestou atendimento ao piloto e ao passageiro que o acompanhava, sendo que o passageiro recusou encaminhamento ao pronto-socorro.

Após o impacto, os motoristas retiraram os veículos da pista para liberarem o trânsito. Contudo, devido a divergências posteriores sobre o local em que os automóveis deveriam aguardar, acionaram a Polícia Militar para o registro do caso. A perícia técnica não pôde ser realizada porque a cena original do acidente já havia sido alterada.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo aplicadas as medidas administrativas cabíveis e o veículo entregue a um condutor habilitado.

Devido a uma suspeita levantada no local, ambos os motoristas foram submetidos voluntariamente ao teste do etilômetro na base da Polícia Rodoviária Federal.

Os exames confirmaram que nenhum dos dois condutores havia ingerido bebidas alcoólicas.