Jovem é esfaqueado durante partida de futebol e adolescente é apreendido no bairro Embratel em Vilhena

Um jovem deu entrada na Sala Vermelha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena após ser atingido por um golpe de canivete durante um jogo de futebol no bairro Embratel.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Polícia Militar foi chamada até a unidade hospitalar para verificar o caso de um paciente ferido no antebraço esquerdo.

Em conversa com os policiais, a vítima contou que disputava uma partida de futebol em um campo próximo a uma escola da região quando se desentendeu com outro jovem.

Segundo o relato, após a discussão, o oponente foi até a lateral do campo, pegou um canivete e retornou para atacá-lo. A vítima colocou o braço esquerdo na frente do corpo para se defender, o que evitou que o golpe atingisse a região do peito. Após o ataque, o agressor fugiu do local em uma bicicleta.

Com base em informações prestadas por testemunhas sobre a localização do suspeito, os policiais realizaram buscas e localizaram o infrator em sua residência, no bairro Jardim Eldorado, na companhia de sua mãe.

O adolescente confessou a autoria do golpe, alegando que a vítima teria tentado agredi-lo e que estava intimidando outros jovens no campo. Ele afirmou que usou a arma branca por medo de sofrer agressões físicas. O canivete utilizado na ação foi encontrado dentro do imóvel e apreendido.

Por se tratar de um menor de idade, o adolescente foi apreendido e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), acompanhado por sua responsável legal, para os procedimentos previstos em lei.