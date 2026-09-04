Em Cacoal, Mariana Carvalho recebe apoio nas ruas e destaca legado de mais de R$ 4,5 milhões

A candidata ao Senado Mariana Carvalho 100 (Republicanos) participou, nesta quinta-feira (3), de uma caminhada e de um grande adesivaço pelas ruas de Cacoal.

Ao lado do prefeito Tony Pablo e do primeiro suplente Francisco Raposo Jr., Mariana conversou com moradores, comerciantes e apoiadores durante a mobilização.

“Cacoal sempre recebeu o nosso trabalho com muito carinho. Voltar às ruas, conversar com as pessoas e receber esse apoio nos dá ainda mais responsabilidade para continuar trabalhando por quem vive aqui”, afirmou Mariana.

A relação da candidata com Cacoal também é marcada por investimentos realizados durante seus oito anos como deputada federal. Mariana destinou mais de R$ 4,5 milhões ao município, com recursos para saúde, agricultura, infraestrutura, educação e assistência social. A saúde concentrou a maior parcela, com cerca de R$ 1,9 milhão destinados ao fortalecimento da rede municipal.

Entre os investimentos estão recursos para equipamentos e manutenção de unidades de saúde, aquisição de equipamentos para o Hospital de Pronto Socorro Municipal, ampliação da Unidade de Saúde Edmur José Marchiori, computadores para unidades de atendimento e respiradores pulmonares. O legado inclui ainda duas retroescavadeiras, trator com implementos, recursos para melhorias no Teatro Municipal e no Espaço Beira Rio, instalação do Centro de Inovação Tecnológica do IFRO e apoio à Casa da Acolhida e ao CERNIC.

“Eu não venho a Cacoal apenas para pedir um voto. Tenho trabalho realizado aqui e quero fazer ainda mais. Como deputada federal, busquei recursos que ajudaram a saúde, a infraestrutura e outras áreas importantes. No Senado, quero ampliar essa capacidade de trabalho e continuar transformando as necessidades de Cacoal em resultados”, destacou.

Para Mariana, a mobilização nas ruas reforça uma campanha baseada na proximidade com a população e na experiência construída ao longo da vida pública.

“Cada abraço e cada demonstração de confiança mostram que estamos no caminho certo. Quero representar Cacoal e todo o nosso estado com a experiência de quem conhece Brasília, conhece Rondônia e sabe que o trabalho precisa chegar até as pessoas”, concluiu.