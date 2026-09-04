“Serei a senadora presente nos municípios”, afirma Sílvia Cristina

“Serei a senadora parceira e presente nos municípios, destinando recursos, assegurando ações que beneficiem a população em todas as regiões do Estado.

Como deputada federal, tenho atuado dessa forma e no Senado, vou poder fazer muito mais e ser ainda mais presente”, disse a candidata ao Senado, Sílvia Cristina.

Ela esteve em Candeias do Jamari, onde realizou uma caminhada, visitou o comércio e esteve na feira, conversando com a população.

“É nos municípios onde as pessoas residem e precisam que os benefícios cheguem. Por isso, quero atuar ainda mais presente nos 52 municípios, contemplando o morador da cidade e do campo, sendo a senadora presente e parceira”, destacou.