Mariana Carvalho defende combate aos altos custos da energia em Rondônia

A candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) voltou a defender medidas para reduzir o impacto da conta de energia no orçamento das famílias rondonienses.

Mariana destacou que Rondônia abriga as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, e questionou o peso das tarifas para a população de um estado que tem participação relevante na geração de energia do país.

“Energia que sai daqui para abastecer o país inteiro. E sabe quem paga uma das tarifas mais caras do Brasil? Você. É você que sente isso no bolso no final do mês, muitas vezes escolhendo entre pagar a luz ou outra conta. É revoltante e não faz o menor sentido”, afirmou.

Mariana ressaltou que a discussão não começou durante a atual campanha. Em 2020, quando exercia mandato de deputada federal, apresentou uma proposta para impedir reajustes considerados abusivos na tarifa de energia. Para a candidata, enfrentar o problema exige conhecimento do Congresso e dos mecanismos que envolvem o setor elétrico.

“Esse assunto não se resolve com discurso vazio. Rondônia não pode escolher alguém para o Senado que ainda vai aprender a resolver. Estive oito anos na Câmara dos Deputados, trabalhando, enfrentando desafios e conhecendo os caminhos e os obstáculos. No Senado, eu não vou começar. Eu vou continuar essa luta”, destacou.

Mariana defende ampliar, no Senado, a fiscalização das decisões que impactam diretamente o consumidor e fortalecer a representação de Rondônia nas discussões sobre o setor energético.

“Rondônia tem pressa em todas as áreas e precisa de alguém com a mesma pressa para resolver. Quero usar a experiência que construí em Brasília para defender quem sente todos os meses, dentro de casa, o peso dessa conta”, concluiu.