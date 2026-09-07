Fernando Máximo declara apoio a Pagani e defende fortalecimento do Cone Sul em Brasília

O ex-deputado federal Fernando Máximo declarou apoio à candidatura de Dhonatan Pagani a deputado federal pelo Cone Sul de Rondônia.

A manifestação reforça uma parceria política construída ao longo dos últimos anos, desde o período em que Pagani atuava como vereador em Vilhena.

A aproximação entre os dois ocorreu principalmente na busca por recursos e investimentos para a região. Em diferentes momentos, Pagani esteve em Brasília apresentando demandas dos municípios e buscando apoio para áreas como a saúde.

Para Fernando Máximo, a região precisa ampliar sua representação no Congresso Nacional e contar com alguém que conheça de perto os problemas enfrentados pelos municípios do interior. Nesse cenário, ele vê em Pagani um nome preparado para assumir essa missão.

Pagani afirma que sua candidatura nasce justamente da experiência adquirida ouvindo a população e acompanhando de perto as dificuldades dos municípios. Para ele, o próximo passo é transformar essas demandas em projetos, recursos e resultados para o Cone Sul.

Para o candidato, o apoio representa também o reconhecimento de uma caminhada construída ao longo dos anos. “Eu sempre acreditei que política se faz perto das pessoas. Foi assim como vereador e é assim que quero continuar: ouvindo, conhecendo os problemas e buscando solução. O Cone Sul não pode ficar distante de Brasília. Quero ser essa voz e trabalhar para que aquilo que a nossa população precisa chegue até lá”, afirmou.

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