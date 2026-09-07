Mariana Carvalho avança em pesquisa para o Senado e chega a 15% das intenções de voto

A candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) aparece com 15% das intenções de voto no novo levantamento do instituto Brasil Dados em Rondônia, divulgado nesta segunda-feira (7).

O resultado representa um avanço em relação à pesquisa divulgada pelo mesmo instituto em junho, quando Mariana registrava 8%.

Os dois levantamentos foram realizados em períodos e com amostras distintas, mas mostram a mudança dos percentuais registrados pelo instituto: de 8% para 15%. Na pesquisa mais recente, realizada entre 31 de agosto e 3 de setembro, foram entrevistados 1.060 eleitores. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral e informa margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O novo resultado ocorre em um momento em que Mariana intensifica a agenda de campanha, percorrendo municípios, participando de caminhadas, reuniões e encontros com diferentes segmentos da população. Desde o início oficial da campanha, ela tem defendido uma atuação baseada no contato direto e na escuta dos rondonienses.

Mariana foi deputada federal por dois mandatos, entre 2015 e 2022. Durante a atual campanha, ela tem associado essa trajetória ao conhecimento adquirido sobre o Congresso Nacional, o orçamento federal e a articulação com ministérios e órgãos em Brasília.

Agora, na disputa pelo Senado, Mariana tem relacionado esse histórico à proposta de retomar a representação de Rondônia no Congresso. Em agendas recentes, a candidata afirma que os oito anos de experiência na Câmara lhe deram conhecimento sobre a tramitação de recursos, projetos e demandas dos municípios em Brasília.

“Estive oito anos na Câmara dos Deputados, trabalhando, enfrentando desafios e conhecendo os caminhos e os obstáculos. No Senado, eu não vou começar. Eu vou continuar essa luta”, afirmou Mariana recentemente.

No levantamento Brasil Dados, Fernando Máximo registra 20%, Sílvia Cristina 16%, Mariana Carvalho 15% e Bruno Bolsonaro Scheid 13%. Outros 24% dos entrevistados estão indecisos.

A pesquisa tem margem de erro informada de três pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrada sob o número RO-08019/2026. O registro disponível confirma amostra de 1.060 entrevistados e que se trata de pesquisa própria da Brasil Dados.