No 7 de Setembro, Acir Gurgacz reforça compromisso de trabalhar por Rondônia e pelo Brasil

O candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT) aproveitou as celebrações do 7 de Setembro para reforçar uma das mensagens centrais de sua campanha: trabalhar para que Rondônia tenha mais oportunidades, desenvolvimento e condições para que sua população possa prosperar.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Acir relacionou a Independência do Brasil à luta diária de quem trabalha para construir uma vida melhor.

“Nesse 7 de Setembro, comemoramos a nossa independência com propósito e combatendo o bom combate. Como Jesus nos ensinou, vamos trazer mais orgulho e prosperidade pra nossa gente”, afirmou o candidato.

A campanha também destacou a identificação de Acir com a história de Rondônia, Estado formado por pioneiros e por milhares de famílias que chegaram de diferentes regiões do país em busca de oportunidades.

Acir também fez esse caminho. Veio do Sul para Rondônia e foi no Estado que construiu sua trajetória por meio do trabalho. A mensagem apresentada pela campanha reforça justamente essa ligação com uma população que conhece de perto o significado de lutar para crescer e conquistar melhores condições de vida.

“A nossa luta sempre foi por dias melhores, por dignidade, pela independência de poder trabalhar e prosperar”, destaca a mensagem.

Para Acir, o 7 de Setembro também é uma oportunidade de renovar o compromisso com o futuro. Na disputa por uma vaga no Senado, o candidato tem defendido uma atuação voltada para gerar resultados para Rondônia e fortalecer as condições para que quem produz, trabalha e empreende possa avançar.

Nas redes sociais, ele resumiu o sentimento da data ao destacar a força dos rondonienses: “Gritamos com força: somos brasileiros!”

“Viva nossa terra! Viva o Brasil!”, concluiu Acir.