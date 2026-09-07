Zona Sul da capital recebe Sílvia Cristina mais uma vez

A zona Sul da capital recebeu mais uma grande mobilização de Sílvia Cristina, reforçando a sua campanha ao Senado, tomando as ruas com caminhadas e reuniões, reforçando o seu nome para a disputa eleitoral.

Ela iniciou com uma caminhada por um trecho da avenida Campos Sales, e em seguida percorreu a avenida Jatuarana, visitando lojas e dialogando com a população.

“Na capital, a população tem abraçado a nossa campanha com muito carinho. Em todos os lugares que passo, recebo abraços, incentivo e reconhecimento por nosso trabalho. As pessoas sabem das nossas entregas e confiam que nosso mandato no Senado será ainda de mais resultados”, destacou Sílvia.

À tarde, ela fez uma grande caminhada no bairro Cidade do Lobo. “É uma campanha de pés no chão, de porta em porta, olho no olho dos eleitores, mostrando o resultado do nosso trabalho e assumindo o compromisso de fazer ainda mais”.