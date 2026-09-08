Dr. Aparício Carvalho é convidado para palestrar em congresso científico internacional na Turquia

O Dr. Aparício Carvalho de Moraes, diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho e reitor emérito do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, recebeu convite para participar como palestrante convidado do 2nd Global Exchange on Next-Gen Engineering and Life Sciences Research and Applications (GENARA 2026).

O congresso será realizado entre os dias 17 e 19 de outubro de 2026, em Muğla, na Turquia, reunindo pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discussões relacionadas à produção científica, inovação e novas aplicações nos campos da engenharia e das ciências da vida.

Segundo Dr. Aparício Carvalho, o convite representa o reconhecimento de uma trajetória dedicada à Medicina, à pesquisa e à educação, além da oportunidade de compartilhar internacionalmente experiências desenvolvidas em Rondônia. “Recebo este convite com muita honra e satisfação. Participar de um encontro internacional é uma oportunidade importante para compartilhar conhecimento, conhecer diferentes perspectivas e manter vivo o diálogo que faz a ciência avançar. Também é uma alegria poder levar a um espaço como esse um pouco da experiência construída ao longo de tantos anos de trabalho na Medicina, na Psiquiatria e na educação em Rondônia”, afirmou.

TRAJETÓRIA NA MEDICINA E NA EDUCAÇÃO

Médico psiquiatra, professor, pesquisador e escritor, Dr. Aparício Carvalho possui trajetória profissional ligada às áreas da saúde e da educação superior.

À frente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, atua na gestão educacional e acompanha a formação de profissionais em diferentes áreas do conhecimento. Sua trajetória também reúne atividades relacionadas à Medicina, à pesquisa e à produção intelectual.

PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE

Como Invited Speaker, Dr. Aparício Carvalho integrará a programação científica do GENARA 2026, com uma apresentação seguida de um momento destinado ao diálogo com os participantes.

De acordo com as informações divulgadas sobre o evento, o congresso tem como proposta promover a troca de conhecimentos entre pesquisadores de diferentes áreas e países, aproximando experiências e perspectivas sobre temas contemporâneos relacionados à ciência, à inovação e às aplicações tecnológicas.

A participação no GENARA 2026 amplia, segundo as informações apresentadas, a presença de Dr. Aparício Carvalho em espaços internacionais de discussão científica e representa uma oportunidade de levar experiências desenvolvidas em Rondônia a um ambiente de intercâmbio acadêmico.

O convite também coloca o Grupo Educacional Aparício Carvalho em um espaço internacional dedicado à circulação e ao compartilhamento do conhecimento científico.