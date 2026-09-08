Hildon Chaves confirma rede hospitalar para atender Vilhena e o Cone Sul

O ex-prefeito de Porto Velho e candidato ao Governo de Rondônia pela Federação União Progressistas, Hildon Chaves, afirmou que pretende construir uma nova rede hospitalar para atender a população de Vilhena e dos municípios do Cone Sul.

Segundo o candidato, o Estado possui recursos para realizar investimentos na área da saúde, mas seria necessário, em sua avaliação, melhorar a gestão e intensificar o combate à corrupção. “O Estado dispõe dos recursos necessários, o que falta é competência administrativa e fazer o combate implacável contra a corrupção. Sou especialista nesses dois assuntos”, afirmou.

SAÚDE E GESTÃO

Hildon Chaves também defendeu mudanças na forma como os serviços de saúde são administrados em Rondônia. Para o candidato, uma gestão eficiente poderia ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outras cidades.

“Cuidar da saúde é questão de gestão e combate à corrupção. O Estado tem dinheiro para realizar as obras e cuidar da saúde das pessoas, sem ‘ambulancioterapia’. Mas necessita combater a corrupção da saúde e saber administrar. Tudo isso eu já provei que sou capaz de fazer e farei novamente!”, declarou.

EXPERIÊNCIA NA PREFEITURA DE PORTO VELHO

Durante a entrevista, Hildon citou obras realizadas durante os dois mandatos à frente da Prefeitura de Porto Velho como exemplos de projetos que, segundo ele, eram considerados difíceis de serem executados.

“Passaram inúmeros governadores e prefeitos pela capital, mas nenhum deles foi capaz de construir a nova rodoviária e terminar aqueles viadutos faraônicos. Também não havia um gestor capaz de asfaltar a cidade inteira e as pessoas passavam ano após ano, década após década, morando em meio aos buracos e sem esperança”, recordou.

O candidato também destacou resultados de sua administração municipal e mencionou obras de infraestrutura, investimentos em educação e a situação financeira deixada ao final do mandato.

“Terminei os viadutos em meu primeiro ano como prefeito. Asfaltei e iluminei toda a cidade durante os oito anos na prefeitura. E encerrei meu mandato entregando a nova rodoviária. Também coloquei em dia todas as dívidas e ainda deixei R$ 400 milhões no caixa da prefeitura. Coloquei a capital no top cinco nacional da educação infantil. Não fiz tudo, mas fiz muito mais do que meus antecessores”, afirmou Hildon Chaves.

COMPROMISSO COM O CONE SUL

Ao comentar sua candidatura ao Governo de Rondônia, Hildon afirmou que pretende direcionar atenção às demandas de Vilhena e dos demais municípios do Estado.

“Meu compromisso é com a população de Vilhena e de todo o Estado de Rondônia. Quando digo que sei combater a corrupção é porque fui promotor de Justiça do Estado por mais de vinte anos. Quando digo que sou gestor capacitado é porque construí um grande empreendimento educacional junto com minha esposa, a deputada Ieda Chaves, e sou um gestor de sucesso há mais de trinta anos”, enfatizou.

Hildon também afirmou que pretende atuar de forma independente em relação a grupos políticos e pediu confiança aos eleitores.

“Peço apenas que a população confie em mim, porque não dependo de nenhum grupo, em Rondônia ou em Brasília, e por isso farei o que é preciso para acabar com a agonia da saúde em nosso Estado”, asseverou.