Hildon Chaves e Ederson Deiró pegam a estrada rumo a Vilhena e convocam população para grande mobilização

A campanha ganha novamente as estradas de Rondônia. Nesta segunda-feira (7), Hildon Chaves e Ederson Deiró seguem juntos de Porto Velho rumo a Vilhena, onde cumprem nesta terça-feira (8) uma intensa agenda de campanha, com caminhadas, visitas e encontros com a população.

A ida ao Cone Sul reforça uma característica que vem marcando esta campanha: estar presente onde as pessoas estão.

Ao longo dos últimos meses, Ederson tem percorrido vários municípios de Rondônia, conversando com moradores, conhecendo diferentes realidades e ouvindo de perto as principais necessidades de cada região.

“Tenho andado por vários municípios porque acredito que quem quer representar Rondônia precisa conhecer Rondônia de verdade. É preciso pegar a estrada, chegar às cidades, conversar com as pessoas e, principalmente, saber ouvir. É dessa forma que quero construir minha atuação em Brasília”, afirmou Ederson.

Nesta segunda-feira, Ederson e Hildon fazem juntos o trajeto entre Porto Velho e Vilhena. Para o candidato a deputado federal, a viagem também representa a união em torno de um projeto que pretende levar desenvolvimento e oportunidades para todas as regiões do Estado.

“Estamos saindo de Porto Velho e seguindo juntos para Vilhena. É uma alegria voltar para minha cidade e, principalmente, poder estar novamente perto das pessoas. Política para mim é isso: presença, diálogo e compromisso.”

Em Vilhena, a expectativa é de uma grande mobilização popular durante a programação desta terça-feira.

Ederson, que cresceu na cidade e construiu ali grande parte de sua trajetória pessoal e profissional, aproveitou para fazer um convite especial aos moradores de Vilhena e de toda a região.

“Vilhena, amanhã é dia de ir para a rua! Quero convidar meus amigos, nossas famílias, lideranças e todos aqueles que acreditam que Rondônia pode avançar. Venham conversar conosco, dar um abraço, apresentar suas ideias e participar desse momento.”

VILHENA, VEM COM A GENTE!

Para Ederson, a caminhada pelo Estado tem mostrado que, apesar das particularidades de cada região, existe um sentimento comum entre os rondonienses: a vontade de ver seus municípios avançarem e terem uma representação presente e atuante.

“De Vilhena a Porto Velho, do Cone Sul às demais regiões, o que encontramos são pessoas que querem ser ouvidas e respeitadas. É por elas que estamos nessa caminhada. Rondônia é grande, diversa e tem uma gente extraordinária. Quero ser uma voz forte dessa gente em Brasília.”

Nesta terça-feira, essa caminhada chega novamente às ruas de Vilhena.

Hildon está chegando. Ederson está voltando para casa. E o convite está feito: Vilhena, venha para a rua e faça parte desse momento.A última frase ficou especialmente boa para chamada de portal e redes sociais: “Hildon está chegando. Ederson está voltando para casa.”