Marcos Rogério anuncia pasta exclusiva para fortalecer a cultura em RO

O candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério anunciou, nesta terça-feira (8), que pretende criar uma pasta exclusiva para a Cultura, separando o setor das áreas de esporte e lazer. A medida prevê uma estrutura técnica permanente para elaborar projetos, buscar recursos e ampliar o apoio a artistas, produtores e manifestações culturais em todo o estado.

A proposta foi apresentada durante sabatina na RedeTV Rondônia, após Marcos Rogério ser questionado sobre a percepção de que a direita não costuma priorizar a cultura. O candidato rebateu essa visão e afirmou que o setor terá atenção especial em seu governo.

“Eu tenho dado uma atenção muito especial a esse segmento, porque eu sei a importância dele, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto social e até no aspecto da segurança. Investir na cultura é investir num segmento importante”, afirmou.

A iniciativa está alinhada ao plano de governo do candidato, que prevê uma unidade de gestão exclusiva para a Cultura, com equipe especializada, autonomia administrativa e orçamento próprio. Para Marcos Rogério, além de preservar tradições e manifestações culturais, o setor tem potencial para gerar oportunidades e fortalecer o turismo.

Segundo o candidato, um dos desafios é garantir uma estrutura permanente, com profissionais preparados para elaborar e acompanhar projetos, evitando que Rondônia perca oportunidades de financiamento por falta de capacidade técnica.

“Primeiro, nós vamos separar cultura de esporte e lazer. Não dá para você tocar uma pauta como essa, misturada com outras pautas, e aí você não tem estrutura técnica”, disse.

Marcos Rogério afirmou que a nova estrutura terá atenção especial à elaboração de projetos e à captação de recursos disponíveis por meio de programas e leis de incentivo.

“Então esse tema está sendo tratado com muita prioridade e nós vamos criar a pasta da Cultura para cuidar desse setor com equipe especializada, especialmente equipe de projetos”, anunciou.

Durante a sabatina, o candidato também destacou manifestações tradicionais de diferentes regiões de Rondônia e eventos que movimentam comunidades, artistas e a economia local. Citou Guajará-Mirim, Costa Marques, a Festa do Divino e as quadrilhas juninas realizadas nos bairros, entre outros exemplos da diversidade cultural do estado.

“Vem muito recurso federal, Aldir Blanc, Paulo Gustavo e outras leis de incentivo à cultura garantem financiamento. Agora o Estado precisa ter uma estrutura de retaguarda para poder tocar o projeto e fazer com que o dinheiro chegue na ponta para quem produz e faz cultura de verdade”, destacou.

Marcos Rogério também relacionou o fortalecimento do setor ao turismo e à geração de oportunidades nos municípios. “A cultura também é um braço do turismo, que é movimentado a partir desse segmento”, concluiu.