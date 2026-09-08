Mariana Carvalho cobra execução de R$ 100 milhões para o HEURO durante sabatina na SIC TV

A candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) defendeu uma atuação firme em Brasília durante sabatina realizada pela SIC TV na segunda-feira (7). Saúde, energia elétrica e experiência política estiveram entre os principais temas abordados durante a entrevista.

RECURSOS PARA O HEURO

Na área da saúde, Mariana voltou a defender a execução dos R$ 100 milhões que, segundo ela, foram articulados em 2019 para a construção do novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia (HEURO). De acordo com a candidata, o recurso foi formalizado e passou por prorrogações e alterações ao longo dos anos.

Mariana afirmou que a conclusão do projeto é uma das principais demandas da população de Rondônia e cobrou que os recursos sejam efetivamente utilizados. “O HEURO é uma das maiores demandas e uma das maiores dores de Rondônia. São R$ 100 milhões para a saúde que precisam sair do papel e chegar à população. Tem gente esperando há anos por exame e consulta. A saúde não pode esperar”, afirmou.

CRÍTICAS AO CUSTO DA ENERGIA

Mariana também criticou o custo da energia elétrica em Rondônia e relembrou uma proposta apresentada durante seu mandato na Câmara dos Deputados para que estados produtores de energia hidrelétrica pudessem permanecer na bandeira verde.

Segundo a candidata, o Projeto de Lei nº 10.851/2018 previa a medida para estados com produção superior a 5 mil MW. Mariana defendeu que a população de Rondônia deveria receber benefícios por estar entre os estados que produzem energia.

“Tem gente decidindo se paga a conta de energia ou se leva alimento para dentro de casa. Nós cedemos o nosso rio e recebemos grandes usinas, mas a população não está tendo benefício por ser de um estado produtor. Isso está errado”, declarou.

EXPERIÊNCIA POLÍTICA

Ao falar sobre sua experiência política, Mariana Carvalho citou resultados de articulações realizadas durante os dois mandatos como deputada federal. Entre os exemplos mencionados por ela estão recursos destinados a Porto Velho, moradias em Cacoal e o credenciamento de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Rolim de Moura.

A candidata também citou a construção da nova Rodoviária de Porto Velho como exemplo de um projeto que, segundo ela, enfrentou críticas e descrédito antes de ser concretizado.

“Quando anunciei que faria a nova Rodoviária junto com o prefeito Hildon Chaves, muita gente disse: ‘já cansei de ouvir essa história’. Hoje a gente olha para ela pronta”, disse.

“RONDÔNIA TERÁ UMA VOZ NO SENADO”

Mariana afirmou que os oito anos de atuação na Câmara dos Deputados representam a experiência que pretende levar para um eventual mandato no Senado Federal.

Segundo ela, a candidatura tem como objetivo representar Rondônia e defender os interesses da população no Congresso Nacional. “Não dá para chegar ao Senado para aprender o que vai fazer. Rondônia não terá uma senadora apenas para ocupar uma cadeira, mas uma senadora para ser a nossa voz e, acima de tudo, com muita coragem para defender a nossa gente”, concluiu.