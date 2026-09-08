Nilton Maranhão defende renovação política e fortalecimento da agricultura familiar no Cone Sul

O candidato a deputado federal pelo PDT, Nilton Maranhão, esteve no Cone Sul de Rondônia na manhã desta terça-feira (8), onde cumpriu agenda e concedeu entrevista sobre a campanha eleitoral e as propostas que pretende defender caso seja eleito. Durante a conversa, ele afirmou que um dos principais desafios encontrados no período eleitoral é a descrença da população com a política.

Segundo Nilton Maranhão, parte dos eleitores estaria revoltada com o atual cenário político e, por esse motivo, demonstraria resistência em participar das eleições. O candidato afirmou que pretende apresentar uma alternativa que, segundo ele, não esteja vinculada aos grupos políticos tradicionais. “Tem muitas pessoas que nem iam votar esse ano e vão dar um voto de confiança para nós”, afirmou.

DEFESA DE REPRESENTANTES DO CONE SUL

Entre os principais pontos abordados pelo candidato está a defesa de que os eleitores do Cone Sul priorizem candidatos que tenham vínculo e atuação na própria região.

Nilton Maranhão criticou o apoio de vereadores de Vilhena a candidatos de outras regiões para a Câmara dos Deputados. Na avaliação apresentada por ele, a eleição de representantes do Cone Sul poderia facilitar a busca por recursos federais destinados aos municípios da região.

O candidato citou as emendas parlamentares como uma das alternativas para obtenção de recursos e afirmou que um deputado federal possui condições de direcionar valores para investimentos nos municípios. Segundo ele, a presença de um representante federal com atuação permanente na região também permitiria um acompanhamento mais próximo das demandas locais.

INFRAESTRUTURA ENTRE VILHENA E COLORADO DO OESTE

Durante a entrevista, Nilton Maranhão também comentou a situação da rodovia que liga Vilhena a Colorado do Oeste. Segundo o candidato, alguns trechos apresentam condições consideradas adequadas, enquanto outros passam por intervenções e reconstrução do pavimento.

Nilton afirmou ter estado recentemente na região e relatou que moradores estariam reclamando dos transtornos provocados pelas obras, que, conforme sua declaração, já se estendem por um período considerado longo.

Na avaliação do candidato, a demora na conclusão dos serviços estaria relacionada à falta de um representante federal da região para acompanhar e cobrar providências. Ele defendeu uma atuação mais próxima na fiscalização e no acompanhamento de obras de infraestrutura.

EDUCAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

A educação também foi apresentada por Nilton Maranhão como uma das principais bandeiras de sua candidatura. O candidato destacou especialmente a necessidade de ampliar a oferta de vagas em creches para atender famílias que precisam trabalhar.

Segundo ele, muitas mães enfrentam dificuldades para deixar os filhos em segurança durante o período de trabalho, principalmente diante do custo de contratação de uma babá. Para Nilton, a ampliação da estrutura de educação infantil poderia contribuir para oferecer suporte às famílias e proporcionar melhores condições para que os pais exerçam suas atividades profissionais.

DEFESA DE UM HOSPITAL MUNICIPAL EM VILHENA

A saúde também foi citada entre as prioridades defendidas pelo candidato. Nilton Maranhão afirmou que Vilhena precisa voltar a contar com uma estrutura hospitalar municipal, especialmente diante das mudanças que, segundo ele, ocorreram na gestão da saúde local.

Durante a entrevista, o candidato mencionou um recurso de R$ 200 milhões que, segundo sua declaração, teria sido destinado anteriormente à construção de um hospital municipal, mas não teria sido utilizado.

Nilton defendeu a retomada da discussão sobre a implantação de uma estrutura hospitalar própria para o município e afirmou que um hospital municipal poderia contribuir para melhorar o atendimento à população.

AGRICULTURA FAMILIAR COMO PRIORIDADE

Outra bandeira apresentada por Nilton Maranhão é o fortalecimento da agricultura familiar. Segundo o candidato, os pequenos produtores possuem papel importante no abastecimento da população, citando agricultores responsáveis pelo cultivo de produtos como tomate e pepino.

Nilton afirmou que é necessário criar incentivos para garantir a permanência dos produtores na atividade rural e estimular os jovens a permanecerem no campo. Na avaliação apresentada por ele, grande parte dos agricultores familiares atualmente é formada por pessoas mais velhas, enquanto os jovens encontrariam poucas condições para enxergar a atividade rural como uma oportunidade de futuro.

“VOTE NA MUDANÇA”, DIZ CANDIDATO

Ao final da entrevista, Nilton Maranhão deixou uma mensagem aos eleitores do Cone Sul que ainda não definiram seus votos. O candidato defendeu que a população analise o histórico dos postulantes e priorize aqueles que possuem ligação com a região. “Não deixe de votar. Vote, mas vote na mudança, vote no novo, vote na renovação”, declarou.

A agenda no Sul de Rondônia, segundo o candidato, integra a mobilização de sua campanha durante o período eleitoral, com foco na apresentação de propostas e na busca por apoio entre eleitores e lideranças da região.