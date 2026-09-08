Operação Independência: PRF encerra fiscalização com mais de 50 mil testes de alcoolemia e mil acidentes registrados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na última segunda-feira, 7 de setembro, a “Operação Independência” em todas as rodovias federais do país.

A mobilização, iniciada na sexta-feira, 4, intensificou o policiamento e a fiscalização de trânsito devido ao aumento do fluxo de veículos decorrente do feriado prolongado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os dados preliminares da corporação apontam o registro de 1.031 sinistros de trânsito em todo o território nacional, resultando em 1.074 pessoas feridas e 66 mortes.

O principal foco das equipes foi o combate à mistura de álcool e direção. Durante o período, foram aplicados 54.485 testes de alcoolemia, resultando na autuação de 993 motoristas por dirigirem sob efeito de álcool ou pela recusa em soprar o etilômetro. Outras 69 pessoas foram detidas em flagrante por apresentarem índice de embriaguez considerado crime de trânsito.

Além do cerco à Lei Seca, as equipes fiscalizaram 150.180 pessoas e veículos, flagrando diversas condutas de risco:

Excesso de velocidade: 24.863 veículos autuados;

Ultrapassagens proibidas: 5.404 flagrantes registrados;

Não uso do cinto de segurança: 2.610 infrações aplicadas;

Falta de cadeirinha para crianças: 461 condutores autuados.

No combate à criminalidade, a PRF efetuou a prisão de 432 pessoas por diversos crimes e apreendeu expressivas quantidades de entorpecentes, somando 8,8 toneladas de maconha e 602 quilos de cocaína recolhidos nas estradas.

A Operação Independência marcou também a transição para as diretrizes consolidadas pela Resolução 1.031 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A norma estabelece procedimentos como o teste passivo de alcoolemia, a constatação por sinais de embriaguez e abre caminho para o uso futuro de “drogômetros” na detecção de substâncias psicoativas, com regras que passam a valer integralmente a partir de outubro deste ano.