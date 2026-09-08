VÍDEO: vereadores acompanham obra de pavimentação e Executivo monitora execução em Corumbiara

Vereadores de Corumbiara realizaram uma visita técnica à obra de pavimentação da Avenida Barão de Mauá, acompanhando de perto os serviços que estão sendo executados no município.

A iniciativa reuniu parlamentares, engenheiros da empresa responsável pela obra, profissionais da Prefeitura e o secretário municipal de Planejamento.

A presença dos vereadores integra o trabalho de acompanhamento e fiscalização exercido pelo Legislativo sobre as ações e obras públicas.

Ao mesmo tempo, a participação de representantes do Poder Executivo demonstrou que a administração municipal também vem acompanhando atentamente a execução dos serviços, por meio da Secretaria de Planejamento e de sua equipe técnica.

Durante a visita, os vereadores puderam acompanhar diretamente o andamento da pavimentação e receber dos engenheiros informações sobre as etapas dos trabalhos e os procedimentos previstos até a conclusão da obra.

O engenheiro da empresa responsável explicou que os serviços ainda estão em andamento e que a pavimentação da Avenida Barão de Mauá não foi concluída. Segundo ele, após o término dos trabalhos, a obra deverá passar por avaliação e recebimento pelo órgão responsável, com a presença de um engenheiro para verificar os serviços executados.

A empresa também se colocou à disposição dos vereadores e da população para prestar os esclarecimentos necessários durante a execução e depois da conclusão da obra.

Mais de 11 quilômetros de asfalto em execução

De acordo com as informações apresentadas durante a visita, Corumbiara possui atualmente mais de 11 quilômetros de pavimentação em execução, entre obras já entregues e trechos que continuam recebendo serviços.

Entre os trabalhos citados está a pavimentação do conjunto habitacional Cristo Redentor, que já foi concluída e recebida pelo engenheiro da Caixa. Também há uma frente de trabalho iniciada no distrito de Vitória da União, além de outros trechos em execução em diferentes pontos da cidade.

Os recursos utilizados nas obras são de diferentes origens. Conforme explicado durante a visita, parte dos serviços é realizada por meio de convênios e outra parte utiliza recursos próprios do município.

Legislativo fiscaliza e Executivo acompanha

A visita mostrou também a atuação conjunta dos dois Poderes dentro de suas respectivas atribuições.

Cabe aos vereadores acompanhar e fiscalizar as obras públicas, verificando o andamento dos serviços e buscando informações junto aos responsáveis. Já o Poder Executivo tem a responsabilidade de acompanhar a execução dos contratos e serviços, por meio de seus setores técnicos, além de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados às obras.

Durante a visita, o secretário municipal de Planejamento acompanhou as explicações dos engenheiros e os vereadores puderam observar no próprio local as etapas que estão sendo executadas.

Um dos vereadores ressaltou que os parlamentares acompanham os trabalhos realizados no município e que a fiscalização permite conhecer de perto o andamento das obras e manter a população informada.

Outro vereador destacou que a intenção da visita é contribuir para que o serviço seja executado da melhor maneira possível, mantendo o acompanhamento juntamente com a equipe técnica da Prefeitura e os profissionais da empresa.

Avaliação será feita após conclusão

Durante a visita, também foi ressaltado que a obra ainda não está concluída e que, por isso, uma avaliação definitiva deve ser feita somente após o término de todas as etapas previstas.

As condições climáticas, principalmente a alternância entre períodos de chuva e sol intenso, também foram mencionadas como fatores que interferem na execução dos serviços.

Os responsáveis explicaram ainda que os reparos e acabamentos necessários fazem parte das etapas da obra e que eventuais pontos que apresentem danos durante a execução deverão ser recuperados antes da conclusão.

Também foi informado que o serviço possui garantia de cinco anos e que a Prefeitura mantém equipe técnica acompanhando a execução.

Dessa forma, a visita técnica reuniu Legislativo e Executivo no acompanhamento de uma obra que ainda está em andamento. Enquanto os vereadores exercem seu papel de fiscalização, a administração municipal mantém o acompanhamento técnico dos serviços, buscando garantir que as etapas previstas sejam cumpridas até a conclusão e posterior entrega da obra.

A pavimentação da Avenida Barão de Mauá permanece em execução e ainda passará pelas etapas finais antes da entrega. A avaliação definitiva do resultado deverá ocorrer após a conclusão dos trabalhos.

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