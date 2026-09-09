Campanha do Dr. Benedito Alves ganha adesão espontânea em todo o estado

A caminhada do Dr. Benedito Alves rumo à Assembleia Legislativa consolida-se com forte apoio popular pelo interior de Rondônia. Comerciantes, pequenos produtores rurais, classe garimpeira, esportistas e lideranças evangélicas somam-se espontaneamente às agendas do candidato.

Essa proximidade com o povo vem da própria história. Chegado a Rondônia em 1980, Benedito Alves percorreu as cidades do antigo Território ao lado do governador Jorge Teixeira, o Teixeirão, presenciando de perto a formação do estado.

Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas (TCE-RO) e ex-professor universitário, ele une conhecimento das reais necessidades locais ao preparo técnico necessário para defender os municípios rondonienses.