Ederson Deiró e Hildon Chaves reforçam compromisso com Vilhena e valorização do Cone Sul

Candidato a deputado federal pelo Republicanos, Ederson Deiró reforçou, ao lado de Hildon Chaves, o compromisso de trabalhar pelo fortalecimento de Vilhena e pela valorização de todo o Cone Sul de Rondônia.

Na reta final da campanha, os dois têm ampliado o diálogo com lideranças e moradores da região, defendendo uma representação política capaz de levar mais investimentos e oportunidades para os municípios.

Vilhena, considerada uma das principais cidades de Rondônia e porta de entrada do Cone Sul, ocupa papel estratégico nesse projeto. Para Ederson, o desenvolvimento da região precisa ser pensado de forma integrada, contemplando não apenas Vilhena, mas também os municípios vizinhos e suas diferentes vocações econômicas e sociais.

A proposta apresentada pelo candidato é fortalecer a capacidade de articulação da região em Brasília, buscando recursos para áreas como infraestrutura, saúde, segurança, agricultura, educação e geração de emprego. Ederson afirma que o Cone Sul tem potencial para crescer ainda mais, mas precisa de uma representação federal comprometida com suas necessidades.

“Vilhena e o Cone Sul têm uma força enorme e precisam ser valorizados. Quero representar essa região em Brasília, ouvindo as pessoas, defendendo os municípios e buscando recursos para que possamos avançar. Nosso compromisso é com o desenvolvimento de toda a região”, afirmou Ederson Deiró.

A parceria com Hildon Chaves reforça essa articulação política. Juntos, os candidatos têm percorrido a região e mantido encontros com lideranças, empresários, produtores, representantes de categorias e moradores, ampliando a mobilização nesta reta final da eleição.

A defesa de Ederson é que Vilhena e os demais municípios do Cone Sul tenham participação mais efetiva nas decisões e na distribuição de investimentos federais. Segundo ele, fortalecer a região significa também criar melhores condições para quem vive, trabalha, empreende e produz em Rondônia.

Com a proximidade do primeiro turno, Ederson Deiró intensifica a agenda no Cone Sul e reafirma que pretende fazer da região uma das prioridades de sua atuação como deputado federal, levando para Brasília as demandas e os projetos que podem contribuir para um novo ciclo de desenvolvimento de Vilhena e de todo o Cone Sul.