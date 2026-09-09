Pesquisa coloca Acir Gurgacz em segundo na disputa ao Senado; Sílvia Cristina lidera

A nova pesquisa do Instituto Phoenix para a disputa ao Senado em Rondônia apresenta Sílvia Cristina na primeira colocação, com 28,6% das intenções de voto no somatório das duas vagas em disputa. As informações são do site Rondônia Dinâmica.
Na sequência aparece Acir Gurgacz, com 22,4%. Fernando Máximo registra 18,1% e ocupa a terceira posição, enquanto Mariana Carvalho soma 13,8%.
Bruno Bolsonaro Scheid aparece com 6,5%. Aires Mota tem 3,8%, seguido por Luciana Oliveira, com 3,5%.
Neidinha Suruí registra 1,8%, e Luís Fernando aparece com 1,5%. As informações são do site Rondônia Dinâmica.
Dessa forma, o cenário apresentado pelo Instituto Phoenix fica com Sílvia Cristina em primeiro, Acir Gurgacz em segundo, Fernando Máximo em terceiro e Mariana Carvalho na quarta colocação. Depois aparecem Bruno Bolsonaro Scheid, Aires Mota, Luciana Oliveira, Neidinha Suruí e Luís Fernando. As informações são do site Rondônia Dinâmica.
A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de setembro de 2026 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RO-02620/2026.
O levantamento informa nível de confiança de 95%. As informações são do site Rondônia Dinâmica.