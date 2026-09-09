“Quem planta e cria terá o nosso apoio no Senado”, diz Sílvia Cristina

Durante visitas às feiras livres da capital e também de cidades do interior, a candidata ao Senado Sílvia Cristina ressaltou que é fundamental estimular a produção agrícola, para que haja oportunidades de renda no campo e produtos de qualidade chegando à mesa dos rondonienses.

“O nosso Estado é forte graças ao setor produtivo e o nosso desenvolvimento se sustenta na produção do campo, com destaque para a soja, o café, a carne e o leite. Nosso mandato no Senado será voltado a fortalecer e apoiar o trabalho de quem planta e cria”, disse a candidata.

Como deputada federal, Sílvia Cristina destinou recursos para a compra de implementos e maquinários, que fortalecem a produção rural. “Esses equipamentos foram entregues em associações de produtores rurais e também em prefeituras, para ampliar o fomento à atividade produtiva”, completou.