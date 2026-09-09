VAZ lança novo empreendimento imobiliário em MT

A VAZ Desenvolvimento Imobiliário realiza neste sábado, 12 de setembro, a partir das 8h, o lançamento do Praças de Diamantino, novo empreendimento imobiliário da empresa em Diamantino, no Mato Grosso. O projeto está localizado no bairro Novo Diamantino, na Avenida Eduardo Capistrano, ao lado do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

O empreendimento contará com lotes de 300 a 1.000 metros quadrados e foi desenvolvido com uma proposta que reúne planejamento urbano, infraestrutura, áreas de lazer e espaços de convivência.

Entre os ambientes previstos estão praças integradas, playground, espaço pet, campo society e duas quadras de areia, destinadas a modalidades como beach tennis, vôlei e futevôlei. O projeto também contempla áreas verdes e espaços destinados à convivência dos moradores.

A localização é outro aspecto destacado pela empresa. Implantado em Novo Diamantino, o empreendimento está inserido em uma região que acompanha o processo de expansão urbana do município.

PREPARAÇÃO PARA O LANÇAMENTO

Nas semanas que antecederam o lançamento, a VAZ realizou ações de apresentação e preparação comercial do empreendimento. Entre elas esteve o Meeting Praças de Diamantino, que reuniu corretores e imobiliárias da região para conhecer o projeto, seus diferenciais e a estratégia de comercialização.

Durante o lançamento, os visitantes poderão conhecer a proposta urbanística do empreendimento e obter informações sobre os lotes disponíveis com a equipe comercial.

O Praças de Diamantino também amplia a atuação da VAZ no município. A empresa já desenvolveu o Solar de Diamantino, empreendimento que, segundo a desenvolvedora, teve resultado positivo de comercialização.

ATUAÇÃO REGIONAL

A VAZ Desenvolvimento Imobiliário possui atuação em Mato Grosso, Rondônia, Espírito Santo e São Paulo. Em Rondônia, a empresa mantém empreendimentos em municípios como Vilhena, Cacoal, Cerejeiras e Chupinguaia.

A desenvolvedora trabalha com projetos direcionados às características de cada região, considerando aspectos relacionados ao desenvolvimento urbano e às demandas dos diferentes mercados.

LANÇAMENTO

O lançamento oficial do Praças de Diamantino será realizado neste sábado, 12 de setembro, a partir das 8h, no próprio empreendimento. Mais informações entrar em contao no numero: (65) 99814-7542.