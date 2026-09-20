Homem é encontrado morto com marcas de sangue sobre cama no bairro Parque Industrial Novo Tempo em Vilhena

Um homem foi localizado sem vida no início da tarde de sábado, 19 de setembro, em uma casa na Avenida Paraíba, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para prestar atendimento, mas ao chegar ao local constatou que o morador já não apresentava sinais vitais, sendo observada a presença de sangue no local.

Em contato com familiares que estavam no imóvel, o irmão da vítima relatou que esteve consumindo bebida alcoólica com o rapaz durante a madrugada e saiu da residência logo pela manhã.

Ao retornar por volta das 13h, encontrou o irmão deitado sobre a cama, sem responder a estímulos, momento em que buscou ajuda de vizinhos para acionar o socorro médico.

O pai da vítima informou aos policiais que esteve na casa por volta das 10h e encontrou o filho inicialmente caído no chão de outro cômodo.

Acreditando que o jovem estivesse apenas passando mal, o pai o retirou do solo e o colocou sobre a cama antes de sair para o quintal da residência, descobrindo o falecimento apenas quando o outro filho retornou ao imóvel.

A Polícia Militar isolou a área para garantir a preservação da cena até a chegada da perícia técnica, que realizou os trabalhos de levantamento de praxe para identificar os vestígios da ocorrência.

Após a liberação pericial, o corpo foi removido pela empresa funerária de plantão. As circunstâncias e causas da morte serão apuradas pelas autoridades policiais.

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