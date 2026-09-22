Natan Donadon visita Ariquemes, reencontra parceiros e relembra investimentos destinados ao município

O candidato a deputado federal Natan Donadon esteve em Ariquemes durante sua agenda pelo interior de Rondônia.

No município, ele reencontrou amigos, lideranças, comerciantes e parceiros que fizeram parte de sua trajetória política e também acompanhou a mobilização de apoiadores que aderiram à sua candidatura.

Durante a passagem pela cidade, Natan destacou a relação construída com Ariquemes ao longo do período em que exerceu mandato na Câmara dos Deputados.

Entre os investimentos destinados ao município está uma emenda de R$ 500 mil para a aquisição de uma patrol para a Secretaria Municipal de Obras, recurso obtido por meio da Suframa e registrado pelo próprio parlamentar em discurso na Câmara dos Deputados.

Outro investimento citado na trajetória de Natan em Ariquemes foi a destinação de R$ 350 mil para a construção da Ponte do BNH. O recurso foi liberado por meio de emenda parlamentar e a obra posteriormente foi registrada como concluída.

Também aparecem nos registros da época recursos destinados à iluminação pública e à implantação de um telecentro com computadores para a Associação Atlética Rondônia.

Ao retornar ao município, Natan destacou a importância de manter o contato direto com as pessoas que acompanharam sua atuação parlamentar. “Estamos aqui em Ariquemes, colocando adesivos em vários carros de pessoas que apoiam a nossa candidatura, estão nesse projeto”, afirmou durante a visita.

A agenda faz parte do roteiro de Natan por diferentes regiões de Rondônia, em uma etapa marcada pelo reencontro com antigos parceiros e pela apresentação de seu histórico de atuação no Estado.