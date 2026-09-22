VÍDEO: Nikolas Ferreira visita Rondônia a pedido de Bruno Scheid no maior evento do Norte: “Fora Moraes”

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) visitará Rondônia, a convite de Bruno Scheid (PL), para participar do “Fora Moraes”, manifestação política prevista para o dia 27 de outubro, às 10h30.

A expectativa divulgada pelos organizadores é realizar uma grande mobilização de apoiadores da direita, apresentada pelo grupo como o maior evento do gênero na região Norte.

A presença de Nikolas em Rondônia ocorre em meio à aproximação política entre o parlamentar mineiro e Bruno Scheid.

Candidato ao Senado por Rondônia, Scheid já recebeu manifestação pública de apoio de Nikolas durante a campanha eleitoral. Em vídeo divulgado em agosto, o deputado mineiro relacionou seu apoio ao rondoniense à confiança depositada nele pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A relação entre os dois ganhou novo capítulo em setembro, quando Bruno Scheid foi ao Amapá e participou, ao lado de Nikolas Ferreira, de uma manifestação em Macapá. O ato teve como uma de suas principais pautas a cobrança para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), dê andamento a pedidos de impeachment apresentados contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, Scheid discursou no mesmo palco que Nikolas e defendeu o avanço do processo de impeachment de Moraes. A manifestação no Amapá também contou com a participação de outros nomes ligados à direita e ao bolsonarismo. O movimento buscou pressionar Alcolumbre, a quem cabe, na condição de presidente do Senado, decidir sobre a tramitação dos pedidos de impeachment apresentados contra ministros do STF.

Agora, o movimento se inverte: depois de Bruno ir ao Amapá participar da mobilização ao lado de Nikolas, será o deputado mineiro quem virá a Rondônia para participar do evento articulado no estado. A agenda amplia a atuação conjunta dos dois em torno de pautas críticas à atuação de Alexandre de Moraes e defendidas por setores da direita.

O “Fora Moraes” está marcado para 27 de outubro, às 10h30, e deverá reunir apoiadores e lideranças políticas. Nikolas Ferreira e Bruno Scheid estarão entre os principais participantes da mobilização, que, segundo os organizadores, pretende atrair participantes de diferentes municípios de Rondônia e se consolidar como o maior evento do gênero na região Norte.

A vinda de Nikolas também reforça uma relação política que não começou agora. Em janeiro, Bruno Scheid esteve entre os representantes de Rondônia que participaram da caminhada liderada pelo deputado mineiro em direção a Brasília. Meses depois, os dois voltaram a dividir uma mobilização no Amapá e, agora, têm novo encontro previsto em Rondônia.

Com a agenda de outubro, Bruno Scheid traz para Rondônia um dos parlamentares de maior presença nas redes sociais entre os nomes da direita brasileira e mantém no centro da mobilização as críticas à atuação de Alexandre de Moraes e a defesa do avanço dos pedidos de impeachment contra o ministro no Senado. (Assista ao vídeo abaixo).